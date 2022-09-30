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南女中創意為市長慶生　意外獲黃偉哲親回應引熱議

▲▼黃偉哲,台南市長,台南女中,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲IG）

▲台南女中學生以「市長生日」為由，叫了鬆餅外送到學校，還Po網tag台南市長黃偉哲，搞怪舉動也引來市長親自轉發。（圖／翻攝自黃偉哲Instagram，下同）

地方中心／台南報導

台南女中學生搞怪創意十足，日前台南女中學生們在Instagram上發了限動還Tag台南市長黃偉哲，獲黃偉哲市長轉發，市長的幽默回應引發網友們熱議，原來是台南女中學生們以「慶祝台南市長黃偉哲生日」為由，買了鬆餅外送到學校，並請老師簽外送單，讓老師笑說：「市長生日關你們什麼事。」

▲▼黃偉哲,台南市長,台南女中,2022九合一大選,2022台南市長。（圖／翻攝自黃偉哲IG）

▲黃偉哲市長特地錄製影片幽默回應：「鬆餅你們自己吃？」

結果學生們影片一Po上網馬上引爆熱烈討論，黃偉哲市長本人更是親自轉發還錄影片回應，他在影片中回覆學生說：「鬆餅送來怎麼你們自己吃」、「但我還是很開心」、「很謝謝你們為我慶生」等，擺出嚴肅表情卻笑場，讓網友直呼有趣。

台南市長黃偉哲在Instagram上貼文表示，非常感謝南女中學生的祝福，也謝謝許多在社群平台上祝福他生日快樂的朋友，祝大家都平安健康。貼文底下許多台南各校學生紛紛報出校名獻上祝福，「瀛海中學高三七代表祝市長生日快樂」、「台南高工電機科祝市長生日快樂」，該貼文讓網友狂刷數百則留言，可見黃偉哲市長的親民作風，深受學生喜愛。

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