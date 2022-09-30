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蔣萬安PO戴維斯合照挨批「把球員當工具」　陳時中酸割稻尾

▲台北市長候選人陳時中出席公燈處企業工會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人陳時中出席公燈處企業工會活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）要以本土球員或洋將身份出戰引發論戰，國民黨台北市長參選人蔣萬安29日在臉書貼出與戴維斯的合照，但卻被質疑過去不關心此議題，把歸化球員當作選舉工具。民進黨參選人陳時中30日受訪也感嘆，能夠對相關公共事務關心是好事，不過從競選期間，蔣團隊就比較愛割稻尾這是他們的表現方式之一。

陳時中30日出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會第五屆第三次會員代表大會開幕典禮，被問到是否要提前見習市長？他笑說，「這個形容詞也還不錯」，今天主要是了解相關工程人員有什麼樣的需求，未來當市長如何改善，從身體健康到工作勞動條件還有相關的薪資等等獎勵方案，是不是能做得更好。

另外，蔣萬安開教育政策記者會，與無黨籍的市長參選人黃珊珊不約而同推出5歲納入義務教育的政策願景。陳時中說，5歲納入義務教育應該不是台北市政府就能做的事情，要怎麼跟中央溝通，「我想這些政見，提出這樣的政見表示他對義務教育向下延伸的肯定，但是確實應該跟中央有一些溝通才有可能性」。

陳時中強調，他當然願意跟中央溝通，義務教育向下延伸是普遍的概念，怎麼去做，要跟中央充分配合。

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