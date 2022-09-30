藍綠白「天王級」大咖週末台北會師大較勁！　輔選名單一次看

▲蔡英文、賴清德、蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和、呂晏慈、崔至雲、袁茵／台北報導

九合一選戰剩下最後一個多月，藍綠白三大陣營在這個週末（10月1日）將在台北大會師，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立，邀請黨內「天王級」人物助陣；而國民黨市議員張斯綱競總成立，也邀請黨內多位歷任主席，甚至請動新北市長侯友宜，首次在台北站台；至於民眾黨主席柯文哲也規劃在北市扮演「母雞」角色，扛起北市輔選重任。

陳時中競選總部於10月1日成立，除了邀請支持者到場之外，當天來賓更是黨內「天王等級」，包括：總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及前副總統陳建仁。

綠營輔選幹部表示，此次由天王級人物齊聚拉抬陳時中的選情，值得注意的是，近期展開全台輔選行程的賴清德也將同台造勢，賴清德過去在台南市長任內，多次被媒體評比為「六都第一名」，且賴過去擔任行政院長期間，延攬陳時中加入內閣團隊，也算陳時中的「老長官」，對照柯文哲近期被評為「六都墊底」，形成鮮明對比。

在國民黨方面，台北市議員參選人張斯綱同樣規劃10月1日成立競選總部，邀請的來賓也大有來頭，包括：台北市長候選人蔣萬安、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康、前市長郝龍斌等出席站台力挺；特別的是，張斯綱更請動侯友宜到場。

依照侯友宜團隊的規劃，本週五晚間就會赴高雄替國民黨市長參選人柯志恩站台，這算是他本次選戰第一次跨縣市助選；隨後，他也在週六到北市出席張斯綱的競總成立活動，而這也是他第一場在北市的競選活動。

▼黨主席朱立倫與2022地方縣市首長參選人。（資料照／記者李毓康攝）



據了解，當天活動將由朱立倫開場，接著江啟臣、趙少康接連上場，中段張斯綱則將與蔣萬安合體造勢，隨後上場的有郝龍斌、連勝文、馬英九，最終上場的則是「藍營領頭羊」侯友宜上場。

在民眾黨方面，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近日已逐漸將輔選重心拉回台北，除了9月25日出席無黨籍台北市長參選人黃珊珊的競選總部成立大會拉抬選情，10月1日、2日還要與黃珊珊「雙母雞」一同為8名「小雞」市議員參選人站台。

據了解，柯文哲10月1日行程滿檔，由於本身還有市長職務，光是市政行程就多達約4場，上午10時將到新北市三重參加2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會，可望與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌同台；晚間6時30分還有一年一度的白晝之夜開幕活動，盼帶動士林觀光商機。

民眾黨8名台北市議員參選人將分別於10月1日、10月2日相繼成立競選總部，以林珍羽上午10時30分先打頭陣，接著為黃瀞瑩、吳怡萱，民眾黨預計以「雙母雞」形式，場場皆有柯文哲、黃珊珊；且柯文哲市政、黨務行程穿插參與，去完白晝之夜活動之後，晚間8時再到陳思宇的競選辦公室點燈。

▼柯文哲、黃珊珊 。（資料照／記者李毓康攝）

