拋16項客家政見　張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

▲張善政29日出席桃園市客家之友會成立大會，接受前桃園縣長吳志揚贈送好彩頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政29日出席桃園市客家之友會成立大會，張善政表示，桃園市客家人口超過90萬人，是全台客家人最多的城市，希望當選上任後，運用數位科技結合傳統文化，打造桃園成為「客家智慧新都」；另外也公布他的客家政見，包括「全球新客都」、「紮根客語教育」、「科技助力客家文創」與「客家文化永續發展」等四個方向，希望透過地方政府力量，讓客家文化得以保存傳承。

這場桃園市客家之友會成立大會，匯集國民黨客家重量級政治人物包括前桃園縣長吳志揚、前地方黨部主委楊敏盛、立委呂玉玲、市議員參選人李曉鐘、陳美梅、涂權吉、張碩芳、國民黨中央黨部主委范成連等人都出席力挺。

▲吳志揚推薦張善政是值得期待的未來桃園市長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也秀出苦練許久的客語，公布其客家政見。張善政指出，桃園市客家人口超過90萬人，是全台客家人最多的城市，希望當選上任後，運用數位科技結合傳統文化，打造桃園成為「客家智慧新都」。例如規劃「全桃客家遊」完整呈現桃園特有的客家風情，並在桃園打造全台最大的客家資訊中心，強化客家文化保存等，另外透過與民間的合作，加強廣設客家青年學院、青年客家戲團、青年八音班等，以傳承客家傳統文化與藝術。

張善政也以客語自我介紹，「各位鄉親大家好，我是張善政，也叫善哥，承蒙大家支持！」張善政也自爆，自己想學《客家本色》這首歌，特地到YouTube上搜尋，結果是「伯公」吳伯雄演唱，這首歌就是伯公教我唱的。

此外，張善政也公布客家政見，包括「全球新客都」、「紮根客語教育」、「科技助力客家文創」與「客家文化永續發展」等四個方向，希望透過地方政府的力量，讓客家文化得以保存與傳承。

▲張善政會後與出席人士一起振臂，為桃園市未來加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，桃園有超過90萬的客家人，說是全台「客家第一庄」一點都不為過，桃園的客語腔調雖然以四縣、海陸為主，但亦有饒平、詔安腔，在客家文化保存與推廣上，不能只從語言著手，更要從戲曲、歌謠等藝術文化切入，這樣才能透過客語之美，深入了解客家的藝術文化。最重要的是，讓客家青年真正以身為客家人為榮，真正的以身為桃園的客家子弟為傲，讓客家文化傳承得已順利交棒與向下紮根。

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