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高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

▲台南大新營選區近日出現大型街頭看板，國民黨徵召第一選區市議員參選人姚正玉，向競選對手沈家鳳提三問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南大新營選區近日出現大型街頭看板，國民黨徵召第一選區市議員參選人姚正玉，向競選對手沈家鳳提三問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「沈議員，四年任期您為大新營做了什麼？」台南大新營選區近日出現大型街頭看板，國民黨徵召第一選區市議員參選人姚正玉，向競選對手沈家鳳提問，也呼籲選民檢驗民代問政表現，換人做看看。

姚正玉表示，大型看板上的再三提問，除了一起檢視沈議員過去四年來的問政表現外，更希望市民認真思考，大溪北唯一的女性議員到底為大家做了什麼？

姚正玉指出，自從投入選戰以來，走遍選區各地，聆聽基層心聲，對於民進黨主政卅年來，大新營地區的人口外流、青年就業困擾、經濟產業發展全面衰退，鄉親對地方發展前景無不憂心忡忡。

▲台南大新營選區近日出現大型街頭看板，國民黨徵召第一選區市議員參選人姚正玉，向競選對手沈家鳳提三問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「沈議員，四年任期您為大新營做了什麼？」姚正玉強調，向沈議員的提問，選民也可以從三方面來進行檢驗：第一，大新營人口銳減，請問沈議員，您曾要求市府提出有效對策嗎？第二，溪北持續邊緣化，請問沈議員，民進黨執政，為何台南城鄉差距愈來愈大？第三，請問沈議員，您在議會除了護航民進黨，曾經監督、批判過任何不當施政嗎？

姚正玉說，面對即將到來的市議員選舉，選民除了針對候選人的學經歷、能力、品德、問政抱負做比較之外，特別是對於尋求連任的候選人，更要去檢驗過去一路走來的問政表現，到底有沒有善盡為民喉舌的責任？或只是政黨派系利益高於民眾權益，不敢針砭施政缺失。

姚正玉強調，大型看板三問沈議員，等候的不只是沈個人的答案，更重要的是選民心中理性思考後，大家是不是願意再給她四年？還是應該真正為婦幼安全、為青年就業、為老人就養，換人做做看，選一位能夠強力監督市政的議員，才能 推動地方整體發展。

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