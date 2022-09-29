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讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼　「最高每胎補助4萬」

▲▼讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼，「最高每胎補助4萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼，「最高每胎補助4萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（29）日召開「選擇柯志恩，市民安心加倍生」少子化政見發表會，提出五項政見，包括「提高生育津貼補助」、「坐月子和生育津貼不需二擇一」、「生兩胎以上優先承租社宅」、「拓展臨托服務據點」、「擴大弱勢臨托補助對象」，為高雄新手爸媽謀福利。

柯志恩表示，高雄的出生率自2018年的千分之7.25到2021年已降到千分之6.55，年輕人不想生或不敢生很大的原因就是怕負擔太大，養不起孩子。

再加上全球通膨連帶物價指數持續上升，特別是高雄市消費者物價指數從2020年的102.60到2022年的7月已來到107.77，對於新手爸媽來說，光要負擔生活開銷壓力已非常大。所以她將提高生育津貼，除了第一胎補助20000元、第二胎將提高為30000元、第三胎開始每一胎補助增加至40000元。

▲▼讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼，「最高每胎補助4萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼，「最高每胎補助4萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼，「最高每胎補助4萬」。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對現行婦女福利政策「坐月子到宅服務」跟「生育津貼」必須二選一的情況，柯志恩認為，為了減輕弱勢家庭的負擔，她將提出弱勢家庭可兼領「生育津貼」及「到家坐月子服務」，只要是低收入戶、中低收入戶、產婦或配偶領有身障證明、符合特殊境遇家庭扶助核定資格、領有弱勢兒童及少年生活扶助的家庭、設籍前新住民社會救助補助核定資格者，都不需二選一。

至於青年買房的困境，柯志恩指出，根據內政部統計，從今年第1季房價所得比來看，市民要不吃不喝買房的年限平均長達8.89年。此外，高雄市民房貸負擔佔家庭收入的比率也持續上升，今年第1季高雄房貸負擔率為35.59%，市民買房每月支付房貸金額，占家戶可支配所得的比率1年內成長5.19％，顯見高雄房價上升速度很快，市民的買房壓力也越來越大。因此，她將提撥社會住宅至少兩成的比例，讓生兩胎以上的新手爸媽可以優先承租社宅。

另外，對於家長常因生活中發生突發狀況時，臨時找不到人可以幫忙照顧小朋友的困境。柯志恩強調，她將拓展定點計時臨托服務據點，達到區區有定點臨托服務的目標。此外，她將擴大臨托補助，納入包括：原住民、新住民、特殊境遇、單親、弱勢兒童家庭等對象，讓更多的弱勢家庭都能在臨托服務上得到幫助。

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