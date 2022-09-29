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燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺　韓國瑜輔選時間曝

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍營大咖現身力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（29）日召開「9/30柯志恩大家族誓師大會」記者會，曝光這次首場造勢大會藍營大咖出席名單，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、立委高金素梅，另外還有立法院國民黨團總召曾銘宗以及立委鄭麗文。被問到韓國瑜是否會復出站台？柯表示，他會來應該是在10月中旬、11月的時候。

柯志恩強調，這次舉辦誓師大會，主要就是希望凝聚所有在野監督制衡的力量，讓高雄能夠再次起飛，重返榮耀。但她也坦白說，目前台灣任何一個場次都沒有辦法跟4年前韓市長的場子相比，這個東西是無庸置疑的，因為她自己在下高雄的時候，就知道韓流風潮在4年之後，整個時空背景各方面都是不一樣的。

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩強調，這次舉辦誓師大會，主要就是希望凝聚所有在野監督制衡的力量，讓高雄能夠再次起飛，重返榮耀。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，對她個人來說，人數已經不是考量的一個點，只是勇敢往前進，希望只要支持柯志恩的，都能夠站出來，她不會對參加的人數焦慮，呼籲只要你認為民進黨做得不夠好，然後希望高雄有更好選擇的人，都歡迎大家站出來。

執行總幹事蕭漢俊表示，這次9月30日的活動預計從7點開始，市民朋友可以從6點半開始進到會場，原則上鼓勵大家搭乘大眾交通工具，包括輕軌夢時代站以及捷運凱旋站都可以在短時間內到達會場。

另外居住較遠的朋友，以及遠道而來的支持者，可以乘坐自己的交通工具，但礙於場地限制以及交通維安考量，懇請大家自行解決停車問題。

市議員陳美雅則表示，這次會一同參與誓師大會的除了前總統馬英九、國民黨主席朱立倫以及前主席江啟臣之外，也會特別邀請過去柯志恩在立院的好同事，包括曾銘宗委員、鄭麗文委員以及高金素梅委員等，另外侯友宜以及盧秀燕市長也會在最後一同合體，營造團結勝選的氣勢。

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩最後強調，9/30不是終點，而是國民黨反攻號角的起點。呼籲所有渴望翻轉，期待高雄變得更好的市民朋友，能夠共襄盛舉。

外界關心，韓國瑜以及前高雄副市長李四川何時會幫忙助選？柯志恩說，因為李四川個人、私人公司的關係，所以他只能禮拜六、日，才有辦法來幫大家輔選，10月1日會先幫幾位議員輔選，10月2日下午，則會出席她自己在觀音山的登山活動，用行動來力挺柯志恩。

至於韓國瑜的部分，柯志恩表示，韓市長已經是國民黨宣講團的副團長，未來在10月、11月的時候，會看到他在全國的輔選。高雄對他來說，也是一個非常關切的地方，何時現身會再跟他進一步溝通，但百分之百不會是9/30的時候，會來的時間點會在10月中旬以後、11月，因為他有自己的規劃。目前如果有現身在任何地方，都還是以他自己的公益活動為主體。

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