警大聲明爭議！校方將懲處　藍議員：承辦人在幫誰背黑鍋？

▲侯友宜市長選舉辦公室公布警大聲明證據記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜競選辦公室日前針對侯博士學位受質疑一事，公布中央警察大學聲明。不過，遭警大澄清，非警大發布的聲明。對此，新北市議員葉元之指出，從「媒體與警大公關的對話截圖」可以看出，公關室承辦人回報「已經簽上去」，兩小時後「聲明」才發出，證明「聲明」就是有「長官」核可的，是否現在承辦人是在幫誰背黑鍋？

葉元之表示，民進黨新北市長參選人林佳龍質疑侯友宜從學士直攻博士，警大公關室第一時間發出「聲明」說沒問題，但是在林佳龍總部介入後，警大昨晚竟說那個「聲明」並未獲得「長官」核可，要懲處承辦人員疏失。

葉元之說，從他取得的「媒體與警大公關的對話截圖」可以看出，9/23事件發生後，媒體記者一直催促警大儘快回應，公關室承辦人回報「已經簽上去」，後來處理了兩個多小時才將「聲明」發出，鐵証如山，這個「聲明」就是有「長官」核可的，基層人員慘背黑鍋。

葉元之問，如果沒有長官核可，請問簽上去是要簽給誰？處理那麼久的原因為何？承辦人是在幫誰背黑鍋？過程有沒政治力介入？是誰在施壓？

葉元之表示，這件事的本質，從頭到尾都是侯友宜直攻博士的過程是否合乎規定，警察大學為何到現在都不願意說明，一定是因為過程完全合法，為了怕打臉林佳龍，所以一直不願意清楚說明，連之前的聲明都要拗成是承辦人個人行為。

葉元之敬告林佳龍陣營，若對侯友宜學位及論文有任何質疑，趕快檢舉，否則就是沒事找事，打假球、潑髒水，還傷害警大基層人員，心黑惡質。

