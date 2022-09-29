▲桃園新選風連線架擂台，邀4名市長參選人市政論辯。（圖／桃園新選風提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距離年底九合一大選不到60天，戰態度、爭血統、扯緋聞佔據各大新聞版面，桃園新選風連線對選舉現況感到焦慮失望，從民調表態率不高，可以窺見這很有可能成為一場出席率創下新低的地方大選，政治品質勢必更趨低落。新選風認為，當負面選舉、網路聲量成為選戰的唯一，那這場選舉注定「墮落」，只剩「愚民」與「欺騙」。

針對當下的選舉氛圍，桃園新選風連線4名成員牛煦庭、毛嘉慶、羅岳峰、戴兆華，公開邀請4名市長參選人張善政、鄭運鵬、賴香伶、鄭寶清進行市政大辯論，接受選民的檢驗。拚連任的市議員牛煦庭表示，「市政擂台」是桃園新選風連線希望選舉回歸討論市政議題的行動，期待市長參選人勇於接招，也歡迎所有關心的鄉親朋友能踴躍參與，一起推動地方政治的新選風。

毛嘉慶表示，邀請4名市長參選人出席「市政擂台」，針對桃園在地重大議題進行公開辯論，期創造桃園乾淨選風，全面回歸市政議題的政策辯論，這樣才能讓全國平均年齡最低的桃園市民感到驕傲。因此，主張4名市長參選人都必須「端出具體可行的政策牛肉」讓市民檢視，新選風架擂台，讓準市長們說明白。

針對桃園多項的重大市政議題，毛嘉慶指稱，桃園市庫空虛舉國皆知，後續資源分配已經出現難以調度及欠債歸墊的困難，但目前要選下屆市長的參選人，無一指出該弊端如何承接處理，反而大開新政見與建設支票，更沒有一位負責任地指出財源如何落實法制化。

毛嘉慶呼籲選民睜大眼睛別再被騙，市長參選人不要閃躲，必須在市政擂台上直接面對選民、明確表態，此外，毛嘉慶批評，中壢區酸雨連年居台灣之冠，桃園市環保局自己都說跟番茄汁一樣酸，但這個冠軍讓中壢人完全高興不起來，多少的空汙、包庇，在我們的生活環境中惡性循環，政客怠惰、政府依法不行政，有多少臭不可聞？這也是桃園市長必須清楚回答選民的重要課題，不容迴避。

桃園新選風連線指出本次選舉的四大歪風：一、只有華而不實的政策口號，沒有財政考量與政策落實的實質申論；二、只有金錢、資源的堆疊，沒有真知灼見的論辯；三、只有人際關係全面鞏固，沒有政策路線的全面攻防；四、只有對對手陣營的人格毀滅，沒有稱許競爭對手容人雅量。