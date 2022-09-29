鄭優遭撤職？　鏡電視3點聲明駁斥：運作正常無換董事長之議

▲鏡電視董事長鄭優。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

鏡電視近日爭議不斷，不僅爆出申設過程有黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC），還傳出有線電視系統經營者申請移頻TVBS新聞台來上架鏡電視，引發各界關注。豈料，29日更有消息傳出，鏡電視董事會列出4大理由，發文至NCC，欲撤換董事長鄭優。對此，鏡電視稍早發出3點聲明反駁，強調「鏡電視董事會運作正常，並無撤換董事長之議。」

據聯合新聞網29日報導，鏡電視董事會對現任董事長鄭優列出4大理由，認為鄭優不適任，並已發文給NCC打算撤換。4大理由包括鏡電視並未完整和裴偉勢力切割；鄭優未確實執行董事會內容；鄭優公司治理能力堪憂；鏡電視目前資金短缺問題，鄭優未能與董事會相關股東商議具體增資事項。

不過對於撤換董事長一事，鏡電視29日以三點聲明澄清，全文如下：

一、本公司董事於近日敦請董事長儘速召集董事會，討論本公司資金規劃事宜，並無媒體所述要求撤換董事長之議。鄭董事長非常重視公司增資問題，六月間即提醒啟動增資計劃，近日接到三位董事意見，亦已指示總經理與財務長研商發行新股方案，並將擇期依公司法規定，籌劃召開董事會。

二、鄭董事長學經歷俱優，資歷豐富，且一切作為均適當適法，並無媒體所述不適任等理由。

三、本公司董事會運作一切正常、順利，各董事同心協力為公司營運攜手共進，日後亦將合作無間，為鏡電視的發展戮力以赴。