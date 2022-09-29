　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「成王敗寇一年前已決定！」　王鴻薇喊：周玉蔻被罰40萬是我檢舉的

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日風波不斷，不僅遭前中國小姐張淑娟提告，節目《辣新聞152》也被民視取消在新聞台聯播，國家通訊傳播委員會（NCC）昨更對《辣新聞152》在中二補選未查證一事開罰40萬。對此，台北市議員王鴻薇29日指出，周玉蔻被NCC罰40萬，就是她一年前檢舉的，「成王敗寇，一年前就決定了。」

王鴻薇表示，一年前台中中二選區補選期間，許多綠營媒體從政論到新聞頻道，紛紛針對顏寬恒以及家人每日報導，嚴重傷害新聞媒體自律，當時甚至出現「議顏堂」說法，對於如此誇張行徑，「我幾乎是第一時間向NCC檢舉。」

面對檢舉，王鴻薇怒轟NCC直到周玉蔻為了陳時中選舉天怒人怨，才用這攤舊聞想平息眾怒，「這些綠媒與不中立的NCC，一年前我檢舉周玉蔻，一年後我繼續檢舉周玉蔻，不變的是，大家的憤怒已經到了臨界點。」

王鴻薇補充，去年補選到現在她針對節目《辣新聞152》共提出95件檢舉，然而NCC只開罰這麼一件，不禁質疑「是誰讓周玉蔻囂張如此之久？是誰讓周玉蔻可以從顏寬恆傷害到蔣萬安？NCC再再證實了互相包庇、官官相護的醜惡事實。」

NCC於28日舉行第1034次委員會議審議111年第3次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，計有1件予以核處，為製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益案件，另有5件發函改進。

NCC表示，民視新聞台去年12月20日《辣新聞152》節目，於討論台中第二選區立委補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益之損害，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，依同法第53條第2款規定，處罰鍰40萬元。

▲▼北市議員王鴻薇檢舉周玉蔻電視節目《辣新聞152》。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲▼北市議員王鴻薇檢舉周玉蔻電視節目《辣新聞152》。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲▼北市議員王鴻薇檢舉周玉蔻電視節目《辣新聞152》。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／開放國門！　外交部：10／13恢復簽證便捷措施
指甲看健康！「長橫紋」恐是生病徵兆　患病時間愈長紋路愈粗
杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼
傳董事長遭撤職　鏡電視3點回應
資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　甜嫁學弟老公
看診沒帶健保卡！神人曝「手機1畫面」免付押金
快訊／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

陳時中盼選情撥雲見日　柯文哲酸「太慢了」：雲都是他帶來的

拋16項客家政見　張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

陸委會：小三通是兩岸人員往來重要管道　未來會適時重啟

獨／柯文哲開箱聯合服務中心　雲端視訊公務員 ！還能「用體力發電」

開記者會卻又不敢提告　謝國樑：胡說八道、目的是幫蔡適應轉移焦點

馬英九批「互不隸屬」挑釁　陸委會：翻遍憲法找不到隸屬他國規定

鄭優遭撤職？　鏡電視3點聲明駁斥：運作正常無換董事長之議

鏡電視遭爆執照騙來的？NCC調查違反附款可廢照

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

陳時中盼選情撥雲見日　柯文哲酸「太慢了」：雲都是他帶來的

拋16項客家政見　張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

陸委會：小三通是兩岸人員往來重要管道　未來會適時重啟

獨／柯文哲開箱聯合服務中心　雲端視訊公務員 ！還能「用體力發電」

開記者會卻又不敢提告　謝國樑：胡說八道、目的是幫蔡適應轉移焦點

馬英九批「互不隸屬」挑釁　陸委會：翻遍憲法找不到隸屬他國規定

鄭優遭撤職？　鏡電視3點聲明駁斥：運作正常無換董事長之議

鏡電視遭爆執照騙來的？NCC調查違反附款可廢照

潘武雄引退賽挑戰滿場　門票剩不到千張

家裡出現「軟爛海豹、白眼殭屍」超傻眼！來看金萌獎10張爆笑睡姿

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

吳克群《披荊斬棘》名次竟滑落！　背後原因超暖：這才是我來的意義

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

防金控福委會護航大股東　金管會擬加強管理、納入規範

糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站拚「10／8通車」　交部履勘提25缺失

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

陳時中盼選情撥雲見日　柯文哲酸「太慢了」：雲都是他帶來的

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單

蝦皮疑大量解僱　北市：未通報最高罰50萬

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

更多熱門

相關新聞

鏡電視錄音檔曝光　朱立倫批「國家級醜聞」

鏡電視錄音檔曝光　朱立倫批「國家級醜聞」

國民黨主席朱立倫今（29）日在桃園市長參選人張善政陪同下出席「淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典」，會後針對鏡電視頻道上架錄音檔曝光，顯示有行政院高層涉嫌關說施壓時表示，這是「國家級的醜聞」，鏡電視長期以來的內鬥，蔡英文總統就是背後最重要的撐腰者；此外，NCC已完全沒功能，淪為民進黨的打手、心的東廠，這樣的NCC絕對該廢除。

即／NCC潑綠漆獲無保請回 楊植斗喊：謝謝檢座

即／NCC潑綠漆獲無保請回 楊植斗喊：謝謝檢座

「台台併」聽證會多數認同利大於弊

「台台併」聽證會多數認同利大於弊

蔡壁如稱向法務部檢舉鏡電視沒下文　蔡清祥：沒有收到任何檢舉

蔡壁如稱向法務部檢舉鏡電視沒下文　蔡清祥：沒有收到任何檢舉

周玉蔻被民進黨拋棄？他揭「暫時消失」真相

周玉蔻被民進黨拋棄？他揭「暫時消失」真相

關鍵字：

周玉蔻王鴻薇NCC

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

恭喜！《黑澀會》李又汝甜嫁交往13年男友

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面