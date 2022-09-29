中壢殯葬園區停車場驚悚亮刀　長髮妹「淡定一招」讓雙方都懵了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢殯葬園區某私人停車場昨（28）日上午發生民眾滋事案件，中壢警方據報有男子持刀械威嚇對方，立即出動快打部隊到場處理，警方到場後雙方人馬都已鳥獸散，警方初步了解，雙方都是熟識朋友，不知何故起爭執，其中白色車輛男子激動從車內拿出疑似西瓜刀向對方揮舞恐嚇，1名長髮女子下車攔阻才未發生爭執，警方已調閱監視畫面釐清案情，並追查持刀械男子到案說明。

▲桃園市中壢區培英路某殯葬園區停車場昨（28）日發生民眾滋事，其中一方拿出刀械威嚇對方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，28日上午11時50分許接獲報案指稱，中壢區培英路某家私人殯葬園區停車場有民眾滋事，警方立即出動快打部隊趕往現場，但到場前雙方人馬已離去。

▲桃園市中壢區培英路某殯葬園區停車場昨（28）日發生民眾滋事，其中一方取疑似西瓜刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區培英路某殯葬園區停車場昨（28）日發生民眾滋事，雙方發生口角爭執。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據現場目擊民眾提供訊息，疑似兩方都是熟識朋友，卻不知何故起口角，其中白色轎車男子返回車內取出疑似西瓜刀向黑色休旅車男子等人威嚇，其女友下車攔阻，男子才未動手傷到對方，雙方發生激烈爭吵後各自離開。

警方調閱監視器畫面，已根據白色轎車車牌鎖定涉案男子，通知雙方當事人到案說明，至於監視畫面持刀男子揮舞恐嚇對方，已涉嫌違反社維法、恐嚇等罪嫌，警方將於雙方到案依相關事證進行後續偵辦。

中壢警方呼籲，民眾遇有衝突時務必理性溝通，任何挑戰公權力行為，警方將依法究辦。

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