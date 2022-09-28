總統府與行政院捲鏡電視案　張善政批NCC「干涉媒體已成東廠」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（28）日受訪時指出，鏡電視案有立委出示錄音檔證明，總統府與行政院高層介入NCC，蔡英文總統、蘇貞昌院長與周玉蔻就是台灣三大寇，NCC是新的東廠，希望他們能三思，不要再走下去了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對鏡電視上架案爭議，國民黨桃園市參選人張善政今（28）日受訪時抨擊，蔡英文、蘇貞昌作為總統與閣揆，不能捍衛國家正常運作，甚至干涉媒體自由，2人所潑的髒水污染台灣環境與民主，名嘴周玉蔻只是那麼多髒水裡面其中一個，而NCC則配合淪為東廠。張善政強調，這三人就是台灣三大寇，NCC就是新的東廠，三大寇與新東廠在歷史上留名，「他們自己要三思，不要再走下去了」。

張善政今天上午出席桃園區百歲人瑞慶生活動時，針對競辦提出的三大寇提出說明，張善政指出，鏡電視要上架的事情，有立委在立法院質詢時提出錄音稿與錄音檔證明，總統府與行政院高層介入NCC，他強調，「第一，蔡英文，雖然她是民選總統，但也不能自以為有民意基礎來破壞國家體制，我覺得她應該要出來向全國國民道歉。第二點，蘇貞昌院長不能夠堅守本分，捍衛國家的制度，我要是他，我會非常慚愧的自動下台。」

張善政強調：「第三，蘇貞昌與蔡英文兩人的兩雙黑手，已不知道端出多少髒水，周玉蔻的事情只是這麼多髒水裡面的一個，我覺得蘇貞昌與蔡英文這兩雙髒手潑的髒水，已污染了台灣環境，也破壞台灣的民主。我覺得蔡英文、蘇貞昌與周玉蔻就是台灣的三大寇，而NCC就是新的東廠，我認為現在已經演變成態勢，他們會以這個三大寇與新東廠在歷史上留名，他們自己要三思，不要再走下去了。」

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