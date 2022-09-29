為救貓殺人！20歲女開車輾死虐貓男　「藐視人命」恐被判無期徒刑

▲女子若是罪成，將面臨25年刑期至無期徒刑。（圖／翻攝自Orange County District Attorney）

記者李振慧／綜合報導

美國加州20歲女子埃瑟(Hannah Star Esser)為了救貓不惜殺人，她發現43歲男子維克多(Luis Anthony Victor)疑似正在虐貓，特別停下車來進行勸阻，然而溝通無效她為了阻止對方，竟然開車把人撞死。

埃瑟被控25日在賽普里斯市(Cypress)葛雷漢街(Graham Street)9700街區，故意開車把43歲男子維克多撞死。埃瑟表示，是因為她發現維克多計畫用車把小貓輾死，她為了阻止才會犯案。

警方表示，埃瑟當時對維克多罵了很多髒話，後來她回到自己車上，但不是把車開走而是故意撞向對方，維克多被撞到擋風玻璃上後，在空中翻了幾圈，後來掉落至地面，在現場被宣告身亡。

死者家屬聲明表示，維克多是5名女兒的父親，最近才剛迎接他的第一名孫子，卻在自家公寓前被殺，死在唯一兄弟的懷中，「無意義的行動，奪走了照亮這個世界的他，大家將永遠不會忘記他」。

地方檢察官史匹哲(Todd Spitzer)在聲明中表示，埃瑟的行為完全藐視人命，被控一項重罪謀殺罪，目前依美元100萬元（約台幣3,184萬元）保釋金關押中，若是罪成將面臨25年刑期至無期徒刑，首次聽證會將於10月13日舉行，埃瑟的行為是否與救貓有關仍在調查中。