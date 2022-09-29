23歲人妻拒絕穿罩袍　被穆斯林夫「拖進小巷割喉」亂刀捅死





▲男為了妻子不穿罩袍殺人。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買23歲女子尚登謝夫(Rupali Chandanshive)和身為穆斯林的36歲丈夫謝赫(Iqbal Mohammad Sheikh)結婚3年，2人一直為了宗教信仰問題產生爭執，結果她因為不願意遵守伊斯蘭文化穿著罩袍，慘被謝赫割喉身亡。

事件發生在27日晚間10時左右，尚登謝夫3年前與謝赫結婚，2人育有一名兒子，她的家屬向警方報案表示，篤信印度教的尚登謝夫因為不願意穿穆斯林罩袍，過去幾個月以來與丈夫之間的關係十分緊張，後來她帶著兒子與丈夫分開生活。

家屬透露，尚登謝夫事發前一天曾打電話給謝赫，說想要見面討論離婚的事情，「他們晚上見面後，為了小孩監護權發生爭執，謝赫把尚登謝夫拖到一條小巷中，用刀子捅了她好幾刀，人當場死亡」。

警方表示，根據家屬說法，被告與家屬之前時常對死者施壓，要求她遵守伊斯蘭傳統，並且穿著穆斯林婦女傳統服飾，導致2人時常發生衝突，目前已經將被告逮捕，依謀殺罪進行調查。

伊朗婦女近來也因為頭巾文化發生抗爭事件，22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)因為沒戴好頭巾，被道德警察活活打死引發全國大規模示威抗議，許多婦女紛紛脫下頭巾以抗議警察暴行，卻遭到當局武裝部隊鎮壓，根據人權組織統計，抗議事件已造成至少76人死亡。