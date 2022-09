殺妻男高速公路逃亡和警駁火　「15歲女兒也在車上」被亂槍擊斃

▲父女2人都在駁火中身亡。(圖/翻攝自Twitter/CHP - Alerts)

記者李振慧/綜合報導

美國加州45歲男子格拉齊亞諾(Anthony John Graziano)涉嫌殺害妻子後逃亡,警方進行追捕時雙方展開槍戰,沒想到對方15歲女兒莎凡娜(Savanna Graziano)也在車上,意外導致莎凡娜在槍戰中喪命,格拉齊亞諾也被警方擊斃。

警方表示,格拉齊亞諾涉嫌26日在家中殺害45歲前妻馬丁內斯(Tracy Martinez),屍體在與女兒莎凡娜同住的家中被人發現,警方隔日接到通報,有人發現在逃的格拉齊亞諾出現在巴斯托地區(Barstow),隨即展開追捕行動。

警方沿著高速公路進行追捕時,由於格拉齊亞諾不斷從車子後窗朝他們發射子彈,導致雙方發生槍戰,凶嫌的車子停下來時,一名穿著軍裝背心和頭盔的人朝他們跑過來時突然中槍倒地,後來才發現是15歲少女莎凡娜,緊急將人送醫。

莎凡娜送醫後被宣告死亡,父親格拉齊亞諾則在現場當場身亡。警方表示,由於本案案情十分複雜,目前無法確定少女是被父親射殺還是被警方擊斃,也無法確定少女是被父親綁架還是自願上車,案件仍待進一步調查中。

AMBER ALERT - San Bernardino, Riverside, Kern and Los Angeles Counties

Last Seen: Sierra Ave., and Valley Blvd., Fontana@FontanaPD

IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/gaJbjSa5jm