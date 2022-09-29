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殺妻男高速公路逃亡和警駁火　「15歲女兒也在車上」被亂槍擊斃

殺妻男高速公路逃亡和警駁火　「15歲女兒也在車上」被亂槍擊斃。（圖／翻攝自Twitter／CHP - Alerts）

▲父女2人都在駁火中身亡。（圖／翻攝自Twitter／CHP - Alerts

記者李振慧／綜合報導

美國加州45歲男子格拉齊亞諾(Anthony John Graziano)涉嫌殺害妻子後逃亡，警方進行追捕時雙方展開槍戰，沒想到對方15歲女兒莎凡娜(Savanna Graziano)也在車上，意外導致莎凡娜在槍戰中喪命，格拉齊亞諾也被警方擊斃。

警方表示，格拉齊亞諾涉嫌26日在家中殺害45歲前妻馬丁內斯(Tracy Martinez)，屍體在與女兒莎凡娜同住的家中被人發現，警方隔日接到通報，有人發現在逃的格拉齊亞諾出現在巴斯托地區(Barstow)，隨即展開追捕行動。

警方沿著高速公路進行追捕時，由於格拉齊亞諾不斷從車子後窗朝他們發射子彈，導致雙方發生槍戰，凶嫌的車子停下來時，一名穿著軍裝背心和頭盔的人朝他們跑過來時突然中槍倒地，後來才發現是15歲少女莎凡娜，緊急將人送醫。

莎凡娜送醫後被宣告死亡，父親格拉齊亞諾則在現場當場身亡。警方表示，由於本案案情十分複雜，目前無法確定少女是被父親射殺還是被警方擊斃，也無法確定少女是被父親綁架還是自願上車，案件仍待進一步調查中。

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