健身網紅耍特技出事！短褲妹摔倒　他慘遭「槓片砸臉」危險影片曝

記者張寧倢／編譯

美國300萬訂閱健身運動YouTuber馬丁（Bradley Martyn）最近拍片發生流血意外。馬丁在一段IG短片中嘗試近乎「特技表演」等級的危險動作，利用槓片將一名短褲正妹舉起，沒想到，正妹突然失去平衡從空中摔落，她的右腳和槓片幾乎同時直接砸中馬丁的臉部，導致他受傷縫了10針。

▲美國健身網紅、300萬訂閱YouTuber馬丁（Bradley Martyn）拍片發生流血意外，臉上縫10針。（圖／翻攝自IG／bradleymartyn）

根據「Lad Bible」報導，馬丁身材壯碩，時常在網路社群上示範各種高難度的舉重。最近他在IG上傳的一段影片卻將原本的槓片胸推姿改成一段近乎「特技表演」的危險動作，和馬丁一起運動的正妹踩在他胸前的槓片，再由馬丁手握槓片將她整個人舉起，不料正當動作準備收尾時，正妹突然失去平衡跌倒，右腳用力踹向馬丁臉部，而掉落的槓片也直接砸中了他。

▲馬丁的個人IG帳號擁有將近420萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／bradleymartyn）

這則影片上傳6天就突破460萬次點閱、20多萬人按讚。報導指出，馬丁在貼文留言區透露，他為此在臉上縫了10針，「我在5分鐘內就把我的臉毀容，我已經12年沒有拍到這麼愚蠢的舉重影片了。」不過，他後來也開玩笑說，「這就像你不慎將手機砸到臉上的那種感覺。」

粉絲、網友也熱烈留言討論，「那女生還好嗎？」、「這就是為什麼我每天對著我的槓片說好話，你永遠不知道什麼時候會遭到背叛」、「還好你連下巴也練得很壯」、「哦，你下禮拜還會再做一次這動作！」在另一篇動態中馬丁補充，感謝急診室人員幫忙「把他的臉縫起來」，影片中的女生和他本人的牙齒都沒有斷掉也是一大萬幸。

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