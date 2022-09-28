　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7女抱在一起狂搖「上下晃動太激烈」　地面突然崩裂摔3m深天坑

7女抱在一起狂搖「上下晃動太激烈」　地面突然崩裂摔3m深天坑。（圖／翻攝自TikTok）

▲7女開心參加派對，卻演變成災難事件。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

巴西7名女子近來在派對中開心跳舞，影片中可看到她們抱成一團、圍成小圈圈，伴隨著音樂開心跳動，沒想到跳到一半地面突然塌陷，出現一個巨大天坑，導致7人全都摔進洞中，驚險畫面在網路上瘋傳。

這起離奇事件24日發生在巴西東北部城市阿拉戈伊尼亞斯(Alagoinhas)，7名女子當天為了慶祝朋友生日，一群人聚集在祖母家舉辦派對，沒想到跳舞到一半時地面突然塌陷，大家全都跌入約3公尺深坑洞中。

38歲女子卡瓦略(Gabriela Carvalho)表示，她們跳舞時有感覺到地面正在震動，不過她們當下都沒想太多，沒想到地面就突然裂開，等到她們反應過來時，大家都已經跌進洞中。

影片中可看到，7女掉落天坑後，其他人見狀趕緊幫忙把她們救回地面，卡瓦略表示，「真的很可怕，我差點以為我們再也回不來，我們真的掉到很深的地方，好不容易停下時，我甚至以為自己在另外一個世界」。

幸好7名女子被救上來後，身上只受輕傷沒有大礙。卡瓦略的15歲女兒蘿拉(Laura Oliveira)後來把影片分享到網路上意外爆紅，獲得230多萬人次點擊，她驚訝表示，「我發表影片是因為感激，為了感謝大家都沒事，真的沒想到影片會這麼紅，謝謝大家」。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
胸猛女躲大樓賣淫…「正要連結」就被抓！　她認了：已接3攤
周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典
內湖女工程師攀岩摔死　妹怒告運動中心「1關鍵」吞敗
軍營旁1甲大麻田曝光！　黑幫大哥扮青農僱6人澆水
忠孝東路女行人闖紅燈！　遭機車撞噴5米慘死
快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 前董座打臉裴偉「轉移焦點沒意義
快訊／台南發現2浮屍！　先後溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班等車怪男突然中邪靠近　女被暴打畫面曝光「現場沒人救她」

把哈士奇當成狼　女獵人po「血腥剝皮照」被罵回嗆：狗我也照殺

29歲夫被普丁徵召去烏克蘭打仗　人妻崩潰捅殺4歲女兒自己切腹

臨死前接神秘電話　女網紅離家遭人「連開5槍射殺」警：仇女犯罪

吵架賭氣離開婆家！22歲女走夜路遭6男挾持　丈夫面前性侵4小時

堅信人還活著！全家伴屍生活18個月　警上門發現「發黑木乃伊」

哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

每天說4次「這句話」年收增4.4萬！　日本研究曝：幸福感更高

7女抱在一起狂搖「上下晃動太激烈」　地面突然崩裂摔3m深天坑

裴洛西訪韓慘遭拒見！她爆氣問使館職員：尹錫悅是「親中」的嗎？

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

每天說4次「這句話」年收增4.4萬！　日本研究曝：幸福感更高

7女抱在一起狂搖「上下晃動太激烈」　地面突然崩裂摔3m深天坑

裴洛西訪韓慘遭拒見！她爆氣問使館職員：尹錫悅是「親中」的嗎？

苦行僧「右手高舉10多年」　萎縮發黑沒知覺！親掐手臂示範片瘋傳

上班等車怪男突然中邪靠近　女被暴打畫面曝光「現場沒人救她」

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

南韓總理會晤美副總統賀錦麗　談《通膨削減法》南韓電動車問題

美國擬再送「海馬斯」11億美元軍援烏克蘭　白宮：願庇護俄逃亡者

《新．超人力霸王》票房破700萬！　片商加碼台灣限定福利

圓山飯店西密道「神秘終點」揭曉！70分導覽費用、開賣時間一次看

詹子賢頂西瓜皮重返一軍　自曝瘦了4公斤

《超偶》冠軍李子森宣布喜訊了！　認與「女友」高雄合體

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

趙春山／美國挺台力道加大　道義之交勝於利益交換

快訊／警大聲明陷羅生門　林佳龍質疑：要相信警大還是侯友宜？

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

川普：第三次世界大戰可能「發生在台灣」！

9歲喬治在校耍大牌！嗆同學：我爸是未來國王

攻頂世界第8高峰後出意外 知名美滑雪登山家失蹤

以色列出土1200年前豪宅！

一文看懂俄局部動員令　專家揭普丁「終極目標」

捐精男已造65子　承認與10%女客戶「連結」

英王室官網成員名單更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

苦行僧「右手高舉10多年」掐手臂已沒知覺

驚悚瞬間　俄少年DIY弄斷腿躲兵役

研究：每天喝逾1公升啤酒　可降低失智症風險

哈利回憶錄太爆炸！女王駕崩他怕了

標普跟入熊市　美股下挫百點

人類史上首次「撞擊行星改道」測試　NASA影片曝

更多熱門

相關新聞

恐怖獻祭　她懷胎7月遭強摘子宮曝屍

恐怖獻祭　她懷胎7月遭強摘子宮曝屍

巴西聖保羅發生駭人案件，24歲的卡洛琳（Ohana Karolin）懷胎7個多月，21日竟被發現曝屍路邊，遺體開腸剖肚，子宮也遭切除，場面慘不忍睹。當地警方研判，死者恐怕是「可怕獻祭儀式」的受害者，目前正往此方向展開調查。

電線桿砸中女騎士　機車凹成V字驚悚畫面曝

電線桿砸中女騎士　機車凹成V字驚悚畫面曝

屁孩住飯店太吵　帥醫「連續技暴打」14歲少年

屁孩住飯店太吵　帥醫「連續技暴打」14歲少年

直升機撞上電線　墜毀恐怖畫面曝光

直升機撞上電線　墜毀恐怖畫面曝光

巴西倉庫倒塌致9死！2議員候選人也受困

巴西倉庫倒塌致9死！2議員候選人也受困

關鍵字：

天坑坑洞派對跳舞巴西AlagoinhasGabriela Carvalho

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面