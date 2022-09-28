7女抱在一起狂搖「上下晃動太激烈」　地面突然崩裂摔3m深天坑

▲7女開心參加派對，卻演變成災難事件。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

巴西7名女子近來在派對中開心跳舞，影片中可看到她們抱成一團、圍成小圈圈，伴隨著音樂開心跳動，沒想到跳到一半地面突然塌陷，出現一個巨大天坑，導致7人全都摔進洞中，驚險畫面在網路上瘋傳。

這起離奇事件24日發生在巴西東北部城市阿拉戈伊尼亞斯(Alagoinhas)，7名女子當天為了慶祝朋友生日，一群人聚集在祖母家舉辦派對，沒想到跳舞到一半時地面突然塌陷，大家全都跌入約3公尺深坑洞中。

38歲女子卡瓦略(Gabriela Carvalho)表示，她們跳舞時有感覺到地面正在震動，不過她們當下都沒想太多，沒想到地面就突然裂開，等到她們反應過來時，大家都已經跌進洞中。

影片中可看到，7女掉落天坑後，其他人見狀趕緊幫忙把她們救回地面，卡瓦略表示，「真的很可怕，我差點以為我們再也回不來，我們真的掉到很深的地方，好不容易停下時，我甚至以為自己在另外一個世界」。

幸好7名女子被救上來後，身上只受輕傷沒有大礙。卡瓦略的15歲女兒蘿拉(Laura Oliveira)後來把影片分享到網路上意外爆紅，獲得230多萬人次點擊，她驚訝表示，「我發表影片是因為感激，為了感謝大家都沒事，真的沒想到影片會這麼紅，謝謝大家」。