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越南瑜珈老師「40多年沒吃東西」　自稱靠喝水生存：像植物只澆水

記者張寧倢／綜合報導

越南一名60多歲婦人聲稱自己從22歲開始就沒有吃過飯、麵、魚、肉等固態食物，40多年來只靠著喝糖水、鹽水和檸檬水等維生，也不喝其他流質營養品。她認為，自己這麼做之後不僅比以前更健康，還能做出許多年輕人都做不到的瑜珈動作，水對她身體來說相當重要，就像為樹木澆水一樣。

▲▼越南63歲婦人阮詩濃（Nguyen Thi Ngon）宣稱40多年來只靠喝水生存，不吃固態食物。（圖／翻攝自YouTube）

▲越南63歲婦人阮詩濃（Nguyen Thi Ngon）宣稱40多年來只靠喝水生存，不吃固態食物。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據越南媒體「SOHA」報導，越南隆安省芹德縣（Cần Đước）的一個小鎮上，許多人都知道當地有一名63歲的奇異人士阮詩濃（Nguyen Thi Ngon），過去41年來，她每天喝至少4公升的水，剛起床30分鐘內就會先喝掉1公升水，通常她會在水中混入新鮮的檸檬汁、鹽或糖，偶爾也會加入甘蔗汁、椰子水或柳橙汁，但此外的其他食物一概不吃。

▲▼越南63歲婦人阮詩濃（Nguyen Thi Ngon）宣稱40多年來只靠喝水生存，不吃固態食物。（圖／翻攝自YouTube）

▲阮姓婦人宣稱除了在水中添加的天然水果汁，其他任何營養物質都不吃。

阮女士表示，21歲以前她也和一般人吃著飯、麵、魚、肉等固態食物，但21歲時罹患多重嚴重疾病，視力下降，眼前一片發黑，還經常嘔吐，進行眼科手術前的驗血檢查顯示是血液方面的疾病。嘗試各種治療方法都無效，最終有一名醫生建議她，回去喝鹽水、糖水，可以擠檸檬汁，但不要吃任何東西，結果1個月後阮女士的視力果真逐漸恢復，此後她就一直維持著這樣的飲食方式。

阮女士說，因為這個方法完全不科學，很容易遭受批評、中傷，因此她從未向其他人透露那名醫生的身分。她回憶，當初剛開始「不吃飯」時，家人極力反對甚至出言羞辱她，但她仍力排眾議，堅持只喝水，到現在她已經不再喜歡吃米飯了，「喝水就像是人們為植物澆水一樣自然」。

除了奇異的飲食習慣，阮女士恢復健康後還開始學習瑜珈、冥想和針灸等傳統療法。她表示，因為經常鍛鍊身體，現年她63歲可以輕鬆做出，比自己年輕幾十歲的人都做不到的高難度瑜珈動作，還成為瑜珈老師和針灸協會的成員，致力推廣她的信念。

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