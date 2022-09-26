5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

▲諾盧颱風登陸後，菲律賓多地出現淹水災情。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風諾盧（Typhoon Noru）25日以「超級颱風」之姿登陸菲律賓呂宋島後，挾帶狂風暴雨強襲，多處淹水，部分地區水淹及胸，樹木、電線桿被吹倒，航班取消、巴士也停開，約8400人進行預防性撤離，數百萬人無電可用，更奪走5名救援人員的性命。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）宣布26日停班停課，向受災嚴重地區空運物資。

綜合BBC、路透報導，諾盧威力歷經爆炸性增強後，在當地25日傍晚約5時30分左右登陸人口稠密的呂宋島奎松省，在當地颳起每小時240公里陣風，掀起3公尺高的風暴潮，航班取消、渡輪停駛，巴士也停開。

▼諾盧颱風來襲，有菲律賓民眾25日在巨浪中游泳。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 首都馬尼拉北部的布拉干省聖米格爾區是這次颱風受災最嚴重地區之一。（圖／路透）

儘管在登陸後威力減弱，目前持續風速仍達每小時175公里。首都馬尼拉北部的布拉干省聖米格爾區是這次颱風受災最嚴重的地區之一，部分居民受困屋頂，有些人穿越水深及胸的淹水區試圖傳遞物資，其中5名在當地執行任務的救援人員被山洪沖走喪命。

奎松省長海倫譚（Helen Tan）說明，雖然有許多房屋受到颱風影響受損，但所有道路均可通行，也沒有發生山崩事件，當地政府已開始清理倒下的樹木及其他殘骸。截至目前並未傳出重大破壞或大規模人員傷亡的消息。

總統小馬可仕宣布26日停班停課，下令向受災嚴重的地區空運物資並提供清理設備，預計將進行空中視察。菲律賓證券交易所（Philippine Stock Exchange）26日也暫停交易。

▼美國NASA拍攝到諾盧颱風（Typhoon Noru）24日朝菲律賓前進。（圖／達志影像／美聯社）