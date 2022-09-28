台鐵搶修2階段計畫出爐　玉里=富里明年春節前「60km降速通車」

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

918地震影響，台鐵花東路段中斷停駛，花蓮=鳳林及富里=台東路段9月22日通車，鳳林=玉里間將於9月30日起恢復行駛，玉里到富里間因新秀巒溪橋位移嚴重，將持續採公路接駁，台鐵搶修2階段計畫今出爐，第一階段目標明年春節前搶通但需降速至60公里時速行駛，第二階段將加強耐震，未來恢復正常行車。

強震重創台鐵新秀姑巒溪橋，整座橋樑位移最多超過1公尺，據悉，橋梁安全檢測單位顧問公司提出最新評估報告，規劃二階段搶修計畫，第一階段將先把新秀姑巒溪橋位移情況重新定位和調整，並增設監測設備，目標3.5個月完工，拚明年春節前通車，列車將採降速慢行，約以60公里時速行駛。

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第二階段則規劃針對新秀姑巒溪橋耐震補強，工期仍待進一步評估，屆時完成耐震補強號，將可恢復正常時速行駛。

搶修期間，玉里=富里間將採公路接駁，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，接駁時間包括玉里→富里每日6:30～22:00，富里→玉里每日6:00～22:10。

台鐵表示，行駛區間對號列車依原訂、取票方式辦理，玉里=台東接駁區間（玉里=富里為公路接駁）依區間車票價收費。

至於退票規定，一般車票乘車日為10月16日(含)前，並於9月18日(含)前完成付款者，免收退票手續費。乘車日逾10月16日或旅客於9月18日後完成付款，依本局規定收取退票手續費。團體票部分，乘車日為12月31日(含)前，且跨越中斷區間之車票，免收退票手續費。