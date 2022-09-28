強震肉身護女9處骨折！受困玉里震垮超商母女　傷癒出院慶重生

▲玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

玉里慈濟醫院今天（28日）上午9點在七樓講堂舉辦「災後重生感恩祝福分享會」，祝福九一八地震被困在超商的以肉身護孩全身9處骨折的媽媽與女兒今天出院早日康復。現場還有一位因地震跌到骨折受傷的袁阿姨也來到會場分享終於可以出院的好心情。

院方特別準備了鮮花與蛋糕，並邀請在地震後半個小時內就出現在醫院關懷病人、準備飲水食物的慈濟志工到場，與醫護團隊一起為三位出院傷者獻上祝福，彼此感恩。護理師還親自製作加油看板，「我愛玉慈，玉慈愛我，您健康的最佳守護者，加油!加油!加油!」，大家也齊聲為玉里鎮的重建，加油打氣！

▲▼陳岩碧院長握著袁阿姨與覃媽媽的手，切下代表重生喜悅的蛋糕。

「九一八的池上地震，我們花蓮南區影響很大！」玉里慈院陳岩碧院長說，其實地震當時她困在家裡將近二十分鐘，好不容易趕到醫院後，陳院長看到同仁已經啟動大量傷患動員，「我確認一下現場情況及醫院安全性後，我從一樓巡到七樓，我們的軟硬體設備很多都東倒西歪以外，每一層樓的牆壁都有裂痕，一層一層看後，每一層樓的水管都有斷裂的情況，包括冷水管、熱水管、也破裂。」陳岩碧院長提到，甚至連開刀房跟洗腎室的RO逆滲透系統水管都破裂，六樓震碎石機的機器往內倒塌，很感恩的是同仁和病人沒有受傷，而水管破裂的情形，公務組同仁立刻進行備料與搶修。「確認完建築物安全後，我們也趕到急診確認大量傷患的情況，慢慢的，橋斷裂、或須要急診的病人出現了！」

陳岩碧院長表示，地震後不久，林碧玉副總和基金會營建處的同仁抵達玉里慈院、花蓮慈濟醫院吳彬安副院長、急診室主任陳坤詮也帶著醫療團隊趕來協助幫忙。「我們大量傷患處理到晚上十點多的時候告一段落，花蓮來支援的人才陸續回去；總共照護了大約三十五位病人。裡面有三位病人是比較重的轉到花蓮慈院，當下可以處理的傷患則由林志晏副院長收治住院。」

陳院長說，今天要出院的就是因為地震受傷的三位病人，其中因為超商倒塌，路過而受困的一對母女，當天經過救難人員三個多小時的搶救後送來玉里慈院，經過一段時間的照護，終於在可以平安出院！「非常感恩同仁，那天大量傷患要遭回醫護人員時，電話不通、網路不通，我們用LINE群組召回同仁，回到現場的同仁大約五十幾位，有些人因為路斷回不來就到處找路繞路趕回醫院，有些人家裡的事也不管，就跑到醫院來幫忙，我非常感恩同仁全心全意幫忙、感恩花蓮來支援的同仁、花蓮衛生局局長、縣長都來關心我們！」

超商倒塌時剛好騎著電動車路過的母女，覃小妹牽著坐在輪椅上的媽媽葉津宜的手，在覃先生的陪伴下，一起感恩救難人員還有玉里慈院醫護團隊這些天來的照顧。覃先生說，地震當時他在工作，並不知道39歲的太太和5歲的女兒被壓在超商下，因為電話一直聯繫不到家人，他趕快跑回家但也沒有找到太太和女兒，直到他接到太太的電話，才知道她們出事了。

覃先生趕到超商外看著救難人員花了三個小時才救出女兒與太太，他流著眼淚說：「真的很感謝救難人員，還有玉里慈濟醫院的醫師、護理人員。」搶救過程中，他一直用電話跟太太、女兒聯繫，讓她們知道搶救的進度，還配合救難人員請太太打開手機燈光，讓救難隊員能確認她們的位置。葉女士說，她跟女兒騎乘電動車經過超商時，發生大地震，她停下來想等地震停止並下意識以自己身體保護女兒，但在劇烈震盪下竟被倒塌的超商建築壓到，但很幸運她們是困在超商一大片裝了安全玻璃的鋁窗下面，玻璃碎了之後，留下狹小的空間，加上天花板輕鋼架倒下，也給了她們母女足以等待救援的求生空間。

▲覃小妹牽著坐在輪椅上的媽媽葉津宜的手，在先生的陪伴下，一起感恩救難人員還有玉里慈院醫護團隊這些天來的照顧。

一家人非常感恩在住院期間，受到醫護團隊細心的照顧，身上雖然還有傷口等待痊癒拆線，但是她們的心情已經安定多了，臉上都露出燦爛的笑容。

分享會的現場還有收治一位地震當天在家中跌倒的67歲袁阿姨，她在地震後因為想要逃離而不小心跌倒，導致股骨骨折，「等待救護車的時間感覺很久很久，我就躺在那邊慢慢等。」後來阿姨也順利抵達醫院，經過林副院長的診治後慢慢康復。「那一天來到醫院後就很安心！林副院長曾經幫我開過腳，這次又給他開刀，要感謝他，也要感謝院長跟醫院每一位工作人員！」。

▲當天「大傷指揮官」的護理科郭雅萍主任說在大傷啟動當下看到全院同仁對這家醫院和這塊土地的愛。

林志晏副院長分享：「當下我們也不知道地震多大、震央在哪裡，我也是到晚上九點才有辦法用手機查新聞。」林副院長當時在急診室值班，病人陸續被送來，他只能不斷診治照護病人，中間趁空檔的打電話回家關心家人的平安，又接著投入救治傷者。「妹妹是地震完大概三小時被送來，爸爸跟著救護人員陪她進來，她是一個大腿很深的傷口，身為父母看到真的很不忍心；沒多久媽媽也被送來。」林志晏副院長說媽媽身上其實有九個地方骨折，雖然不是每個地方都需要開刀，但是就跟被車子撞傷一樣，極度疼痛，她還是不斷安撫孩子，住院恢復期，即使坐著輪椅也時常抱著妹妹，也看到了為母則強的力量。

溫馨感人的「災後重生感恩祝福分享會」就在彼此祝福與互道感恩聲中圓滿結束。而玉里慈濟醫院雖然受災損並積極搶修中，但醫療服務依舊維持動能，全新洗腎室也將在管線搶修完成後，預計待一切就緒後開始服務玉里洗腎病人。守護健康、守護生命、守護愛的醫療使命，永不停歇。