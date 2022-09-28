　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強震肉身護女9處骨折！受困玉里震垮超商母女　傷癒出院慶重生

▲▼玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

玉里慈濟醫院今天（28日）上午9點在七樓講堂舉辦「災後重生感恩祝福分享會」，祝福九一八地震被困在超商的以肉身護孩全身9處骨折的媽媽與女兒今天出院早日康復。現場還有一位因地震跌到骨折受傷的袁阿姨也來到會場分享終於可以出院的好心情。

院方特別準備了鮮花與蛋糕，並邀請在地震後半個小時內就出現在醫院關懷病人、準備飲水食物的慈濟志工到場，與醫護團隊一起為三位出院傷者獻上祝福，彼此感恩。護理師還親自製作加油看板，「我愛玉慈，玉慈愛我，您健康的最佳守護者，加油!加油!加油!」，大家也齊聲為玉里鎮的重建，加油打氣！

▲▼玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼陳岩碧院長握著袁阿姨與覃媽媽的手，切下代表重生喜悅的蛋糕。

「九一八的池上地震，我們花蓮南區影響很大！」玉里慈院陳岩碧院長說，其實地震當時她困在家裡將近二十分鐘，好不容易趕到醫院後，陳院長看到同仁已經啟動大量傷患動員，「我確認一下現場情況及醫院安全性後，我從一樓巡到七樓，我們的軟硬體設備很多都東倒西歪以外，每一層樓的牆壁都有裂痕，一層一層看後，每一層樓的水管都有斷裂的情況，包括冷水管、熱水管、也破裂。」陳岩碧院長提到，甚至連開刀房跟洗腎室的RO逆滲透系統水管都破裂，六樓震碎石機的機器往內倒塌，很感恩的是同仁和病人沒有受傷，而水管破裂的情形，公務組同仁立刻進行備料與搶修。「確認完建築物安全後，我們也趕到急診確認大量傷患的情況，慢慢的，橋斷裂、或須要急診的病人出現了！」

陳岩碧院長表示，地震後不久，林碧玉副總和基金會營建處的同仁抵達玉里慈院、花蓮慈濟醫院吳彬安副院長、急診室主任陳坤詮也帶著醫療團隊趕來協助幫忙。「我們大量傷患處理到晚上十點多的時候告一段落，花蓮來支援的人才陸續回去；總共照護了大約三十五位病人。裡面有三位病人是比較重的轉到花蓮慈院，當下可以處理的傷患則由林志晏副院長收治住院。」

▲▼玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳院長說，今天要出院的就是因為地震受傷的三位病人，其中因為超商倒塌，路過而受困的一對母女，當天經過救難人員三個多小時的搶救後送來玉里慈院，經過一段時間的照護，終於在可以平安出院！「非常感恩同仁，那天大量傷患要遭回醫護人員時，電話不通、網路不通，我們用LINE群組召回同仁，回到現場的同仁大約五十幾位，有些人因為路斷回不來就到處找路繞路趕回醫院，有些人家裡的事也不管，就跑到醫院來幫忙，我非常感恩同仁全心全意幫忙、感恩花蓮來支援的同仁、花蓮衛生局局長、縣長都來關心我們！」

超商倒塌時剛好騎著電動車路過的母女，覃小妹牽著坐在輪椅上的媽媽葉津宜的手，在覃先生的陪伴下，一起感恩救難人員還有玉里慈院醫護團隊這些天來的照顧。覃先生說，地震當時他在工作，並不知道39歲的太太和5歲的女兒被壓在超商下，因為電話一直聯繫不到家人，他趕快跑回家但也沒有找到太太和女兒，直到他接到太太的電話，才知道她們出事了。

覃先生趕到超商外看著救難人員花了三個小時才救出女兒與太太，他流著眼淚說：「真的很感謝救難人員，還有玉里慈濟醫院的醫師、護理人員。」搶救過程中，他一直用電話跟太太、女兒聯繫，讓她們知道搶救的進度，還配合救難人員請太太打開手機燈光，讓救難隊員能確認她們的位置。葉女士說，她跟女兒騎乘電動車經過超商時，發生大地震，她停下來想等地震停止並下意識以自己身體保護女兒，但在劇烈震盪下竟被倒塌的超商建築壓到，但很幸運她們是困在超商一大片裝了安全玻璃的鋁窗下面，玻璃碎了之後，留下狹小的空間，加上天花板輕鋼架倒下，也給了她們母女足以等待救援的求生空間。

▲▼玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

覃小妹牽著坐在輪椅上的媽媽葉津宜的手，在先生的陪伴下，一起感恩救難人員還有玉里慈院醫護團隊這些天來的照顧。

一家人非常感恩在住院期間，受到醫護團隊細心的照顧，身上雖然還有傷口等待痊癒拆線，但是她們的心情已經安定多了，臉上都露出燦爛的笑容。

分享會的現場還有收治一位地震當天在家中跌倒的67歲袁阿姨，她在地震後因為想要逃離而不小心跌倒，導致股骨骨折，「等待救護車的時間感覺很久很久，我就躺在那邊慢慢等。」後來阿姨也順利抵達醫院，經過林副院長的診治後慢慢康復。「那一天來到醫院後就很安心！林副院長曾經幫我開過腳，這次又給他開刀，要感謝他，也要感謝院長跟醫院每一位工作人員！」。

▲▼玉里慈濟醫院祝福九一八地震被困在超商的媽媽跟妹妹以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

當天「大傷指揮官」的護理科郭雅萍主任說在大傷啟動當下看到全院同仁對這家醫院和這塊土地的愛。

林志晏副院長分享：「當下我們也不知道地震多大、震央在哪裡，我也是到晚上九點才有辦法用手機查新聞。」林副院長當時在急診室值班，病人陸續被送來，他只能不斷診治照護病人，中間趁空檔的打電話回家關心家人的平安，又接著投入救治傷者。「妹妹是地震完大概三小時被送來，爸爸跟著救護人員陪她進來，她是一個大腿很深的傷口，身為父母看到真的很不忍心；沒多久媽媽也被送來。」林志晏副院長說媽媽身上其實有九個地方骨折，雖然不是每個地方都需要開刀，但是就跟被車子撞傷一樣，極度疼痛，她還是不斷安撫孩子，住院恢復期，即使坐著輪椅也時常抱著妹妹，也看到了為母則強的力量。

溫馨感人的「災後重生感恩祝福分享會」就在彼此祝福與互道感恩聲中圓滿結束。而玉里慈濟醫院雖然受災損並積極搶修中，但醫療服務依舊維持動能，全新洗腎室也將在管線搶修完成後，預計待一切就緒後開始服務玉里洗腎病人。守護健康、守護生命、守護愛的醫療使命，永不停歇。 

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
女友為「晚餐吃啥」暴怒！下秒四肢抽搐倒地　就醫竟是腦出血
外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒
28歲男約泡溫泉　突遭漩渦捲入溺斃
關穎160坪極奢豪宅曝光！　Joeman驚呆
「愛蔻投其昌」蔡其昌被迫合體周玉蔻　本人見假文宣嚇壞
快訊／18號「洛克」颱風誕生大轉彎！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強震肉身護女9處骨折！受困玉里震垮超商母女　傷癒出院慶重生

最特別教師節禮物！碧華國中自產養生茶　學生奉茶謝師恩

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現桃園推動政策成果

產柿季節價格漲　嘉義中埔警方啟動護柿加強熱點作為

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

下半年必看！星戰諜報大作《安道爾》　見證「平民扳倒黑暗帝國」史詩革命

強震肉身護女9處骨折！受困玉里震垮超商母女　傷癒出院慶重生

最特別教師節禮物！碧華國中自產養生茶　學生奉茶謝師恩

勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

竹崎高中初中首屆校友陳興國　中將退休返校勉勵後進

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現桃園推動政策成果

產柿季節價格漲　嘉義中埔警方啟動護柿加強熱點作為

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

父賣檳榔維生盼靠舉重翻身　排灣女力士破青年盃紀錄摘金

堡達攜手松下搶攻再生醫學　幹細胞培養自動化設備進駐長庚大學

BTS防彈少年團SUGA曬勇士專屬球衣　柯瑞親喊想見面

賴薇如：不重要的冷飯已炒很多次　曝上節目無奈「後果自己吞」

已經很省錢卻還是覺得不夠用？　理財先從「記帳」開始

中正紀念堂清空24幅「蔣介石油畫」　11月歸還國防部

法務部表揚少年矯正學校優良教師　蔡清祥：讓孩子好像得救一樣

上班族怨「放假還要辦公務」：請假意義在哪　網共鳴：確診還要收Line

台泥完成4.25億美元海外存託憑證發行　創2年來台灣最大規模

貨車手煞車沒拉滑行！司機衝車前「肉身阻擋」險遭夾　他1習慣救命

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

強震肉身護女骨折　受困玉里超商母女傷癒出院

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

前美國國務卿蓬佩奧與在地企業對話深化台美合作

台南東陽實業廠工會續簽團協

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

桃園機場為邊境再鬆綁做準備

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南力推科技執法再增18處路口

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

更多熱門

相關新聞

台鐵搶修2階段計畫出爐　玉里=富里明年春節前「60km降速通車」

台鐵搶修2階段計畫出爐　玉里=富里明年春節前「60km降速通車」

受強震影響，台鐵花東部分路段中斷停駛，花蓮=鳳林及富里=台東路段9月22日通車，鳳林=玉里間將於9月30日起恢復行駛，玉里到富里間因新秀巒溪橋位移嚴重，將持續採公路接駁，台鐵搶修2階段計畫今出爐，第一階段目標明年春節前搶通但需降速至60公里時速行駛，第二階段將加強耐震，未來恢復正常行車。

再搶通！台鐵9/30鳳林=玉里復駛　「最新班表、退費規定曝」　

再搶通！台鐵9/30鳳林=玉里復駛　「最新班表、退費規定曝」　

門市少！萊爾富靠這招狂吸500萬會員

門市少！萊爾富靠這招狂吸500萬會員

御飯糰打折也沒人愛？鄉民揭實際考量

御飯糰打折也沒人愛？鄉民揭實際考量

土石滑落「離民宅僅1公尺」立委勘災鹿野瑞豐村

土石滑落「離民宅僅1公尺」立委勘災鹿野瑞豐村

關鍵字：

強震肉身骨折受困玉里震垮超商母女傷癒出院重生

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面