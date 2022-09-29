糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站拚「10／8通車」　交部履勘提25缺失

▲蒜頭糖廠五分車將延駛嘉義高鐵站，交通部今辦履勘。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

嘉義縣台糖蒜頭糖廠知名五分車預計國慶連假首日10月8日延駛至嘉義高鐵站，被譽為「最快與最慢的連結」，票價規劃單程200元，來回350元，交通部今(9/29)完成履勘作業，提出25項缺失，其中5項需在營運前改善完成並提報交通部核准後將可營運通車。

交通部今(9/29)日完成嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站履勘作業，履勘小組共提出之改善事項計25項，分別為「營運前須改善事項」5項、「一般注意改善事項」11項及「後續建議改善事項」9項。

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其中營運前須改善事項包括部分配電箱、鋼構非帶電金屬部分及平交道控制箱箱門等未做接地或接地搭接缺失；月台、平交道缺失；五分車高鐵站月台標示等缺失；乘車票上應註記乘車區間、乘車日期、票價及票號缺失；五分車車箱間電氣連結跳接線未加防護，應改善。

▲蒜頭糖廠五分車將延駛嘉義高鐵站，交通部今辦履勘。（圖／交通部）

交通部表示，「營運前須改善事項」部分將函請台糖公司確認辦理完成改善，並將改善情形報部核准後，方得通車營運；另「一般注意改善事項」部分，請台糖公司持續辦理改善並自行列管；「後續建議改善事項」則請台糖公司辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站區，延駛路線長度約1.38公里，路線全長3.4公里，包含軌道、增設2處候車月台及4處平交道等設施工程。交通部表示，該路段完工啟用後，將速度最快的高鐵和最慢的五分車連結，搭配嘉義縣周邊觀光資源等，可打造出「特色、趣味、具話題性」之特色觀光五分車路線，促進地方觀光發展。