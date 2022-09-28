再搶通！台鐵9／30鳳林=玉里復駛　「最新班表、退費規定曝」　

▲強震重創花東，台鐵新秀姑巒溪橋梁受損嚴重，玉里到富里間仍採公路接駁。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

受918地震影響，台鐵局花東線鐵路部分路段中斷停駛，花蓮=鳳林及富里=台東路段9月22日通車，經持續搶修，台鐵今(28日)晚宣布，鳳林=玉里間將於9月30日起恢復行駛。玉里到富里間則採公路接駁。

針對鳳林=玉里間列車復駛規劃，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛。南迴線對號列車，每日增開新左營-台東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次，停駛週六、日開行之302、305、310、443次列車。另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以台東站起訖。

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富里至台東間，每日6:00～21:00間以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。

▲▼台鐵花東轉乘班次時刻表。（圖／台鐵局）

至於玉里=富里間，將以公路接駁方式辦理，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原花蓮=玉里=臺東間類火車公路接駁不再辦理。公路接駁辦理時間包括玉里→富里每日6:30～22:00，富里→玉里每日6:00～22:10。

台鐵表示，行駛區間對號列車依原訂、取票方式辦理，玉里=台東接駁區間（玉里=富里為公路接駁）依區間車票價收費。全線普悠瑪、太魯閣及EMU3000型自強號恢復原有購票及乘車規定，取消站票措施。

至於退票規定，一般車票乘車日為10月16日(含)前，並於9月18日(含)前完成付款者，免收退票手續費。乘車日逾10月16日或旅客於9月18日後完成付款，依本局規定收取退票手續費。團體票部分，乘車日為12月31日(含)前，且跨越中斷區間之車票，免收退票手續費。另仲夏寶島號和行包業務於玉里-台東間復駛前停辦。