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爭議10年！國7通過環評　高公局：最快119年中通車

快訊／國1高雄段「大貨車、轎車」追撞　回堵5公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲國1高雄段重車多，與小車混流，易發生事故。（資料圖／翻攝高公局網站）

記者李姿慧／台北報導

爭議長達10年的國道7號高雄路段計畫今通過環評審查，高公局表示，該建設計畫預計10月提報交通部和行政院核定，經費約1351億元，目標115年初動工，最快119年中可完工通車，屆時將可改善國1高雄路段回堵情況。

為改善高雄交通問題，行政院99年核定國道7號可行性研究，卻歷經10年環評爭議和審查程序，今天終於通過，該案將可進入建設計畫程序。

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高公局表示，建設計畫預計10月將提報交通部和行政院核定，目標預估115年初可以動工，最快119年中可完工通車，通車後，該路段預估僅要20到30分鐘行車時間，若沒有國7，高雄國1路段和台88線等塞車情況難以紓解。

▲▼國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

高公局指出，由於高雄港一直拓展，貨櫃和工業區重車多，一般小車和重車混流，常常發生事故，加上科學園區發展，交通量不斷成長，大高雄區南北向都靠國1，時常發生回堵，若國7興建後，將可銜接國10號並與台88線形成路網，國1車流也能分流更順暢，對塞車造成的空氣汙染也會有幫助。

不過原本國7預估經費為615.5億元，近年歷經工資、原物料和土地價格上漲等因素影響，高公局表示，現行建設經費預估要1351億元。

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