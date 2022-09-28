NCC開鍘周玉蔻亂報台中立委補選　顏寬恒諷：配合演出罷了

▲NCC開鍘周玉蔻《辣新聞》亂報台中立委補選，顏寬恒諷：配合演出罷了。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國家通訊傳播委員會NCC今（28）日針對周玉蔻主持的民視新聞台節目《辣新聞152》，在去年節目上談到台中市第二選區立委補選議題時，內容提及一人拿10張身分證進去投票未落實查證，開罰40萬元。當時被周玉蔻緊咬的藍營候選人顏寬恒，今天忍不住開轟NCC根本是配合演出，直言選舉期間具名檢舉了無數件，時隔九個月才處罰一件，很明顯係因現於風口浪尖上，NCC才不得不做出這樣的裁決。

中二補選期間，周玉蔻對顏家過往爭議一路窮追猛打，雙方頻繁隔空交戰。顏寬恒曾痛批周玉蔻節目胡亂指謫、抹黑造謠，已然成為「議顏堂」，多次具名檢舉。

▲周玉蔻日前在節目上爆哭126秒，馬上就傳出NCC針對她去年的節目內容開罰40萬元。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

NCC今日表示，民視新聞台110年12月20日《辣新聞152》節目，於討論立法委員補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益之損害，違反《衛星廣播電視法》第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，依同法第53條第2款規定，處罰鍰新台幣40萬元。

顏寬恒聽聞開罰案，也不滿批評NCC，直言「9個月前選舉的時候，所有NCC該做出裁決的，沒有一樣盡到機關的責任，沒有任何公正作為，今天的開罰動作根本就是配合演出，若要用此事件代表NCC態度中正，是無法說服任何人！」