裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

▲立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委陳椒華昨在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，公開去年12月17日日時任鏡電視董座裴偉在股東會議上的部分談話音檔，質疑總統蔡英文與蘇貞昌伸黑手進NCC喬鏡電視，但裴偉發4點聲明反駁，並控民眾黨立法院黨團才真正介入電視台。對此，民眾黨立委蔡壁如說，她只問「裴先生，你敢說那不是你的聲音嗎？」

蔡壁如表示，關於鏡電視申請執照過程中，不論是鏡週刊大量人員掛在鏡電視名下領電視台的薪水、或裴偉自己與自己簽約，每個月自電視台撥款150萬元給「停雲顧問」董事長裴偉，又或是「鏡週刊」集團資金流向，在在疑點重重。

蔡壁如說，而這些資料，都是鏡電視內部高層向NCC具名檢舉，就是因為NCC沒有受理，在府、院高層的施壓下，讓NCC主委陳耀祥無論如何都要護航到底，所以鏡電視內部吹哨者才會向各個在野黨的立法委員爆料。

蔡壁如表示，為什麼府、院高層一定要讓鏡電視過關？為什麼鏡週刊甘為政治打手？年底選舉到了，NCC怎敢說「不」？正因為她是最早揭發其間種種不法情事，所以，明明是電視台內部人員向台北市勞動局檢舉「內部人員共用」情事，鏡週刊就報導成「民眾黨政治施壓」、「進行政治操作」。

蔡壁如批評，這是典型的指鹿為馬、顛倒黑白，這次法務部主動說要調查，「難不成裴偉也要說是我蔡壁如指揮辦案嗎？這次，我們就靜待調查結果」。