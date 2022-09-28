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屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車…2千人弔唁

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣崁頂鄉綽號「鴨頭」的陳姓角頭28日上午封街，在自宅替父親舉行公祭儀式，現場前來送行的群眾多達2千人，不少政治人物也都現身致哀。據了解，陳男日前才涉入槍擊案，目前正在交保中，今日舉行父親的公祭，警方也出動多名警力到場進行盤查、約制。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這場公祭預定28日上午10時開始，還沒到開始時間各地角頭早已陸續到場，銘旌官更由屏東縣議會議長周典論擔任，民進黨縣長候選人周春米，國民黨縣長候選人蘇清泉也到場致哀。據悉，陳男斥資逾400萬元要風光替父親送行，還動用勞斯萊斯20台、藍寶堅尼20台、阿法總裁座車型88台當禮車，甚至出動空拍機轉播告別儀式，場面相當驚人。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而陳男5月9日逾東港鎮中正路犯下一起案件，目前為交保中，當時他前往東港鎮中正路，持長槍朝林姓男子住處連開20多槍後逃逸，最後再赴警局投案。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

面對他浩大舉行父親的公祭儀式，警方27日下午便先採取疏導、約制及告誡等作為，針對轄區列管幫派對象採取「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」之原則，與喪家實施期前約制宣導；28日上午也在現場規劃警力，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通順暢及現場秩序外，並於路口針對進入會場人員逐一盤查登記。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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