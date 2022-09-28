幕後／陳時中定調「不切割周玉蔻尊重自主性」　風波流失中間選民

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來的風波，吹皺了政壇一池春水，藍白陣營藉此強攻民進黨台北市長參選人陳時中，將他倆綁在一起。綠營選務人士分析，從操作動機看，就是要逼走淺綠、中間選民。至於綠營對周玉蔻的態度，被認為進退失據，陷入又愛又恨的躊躇中，但陳時中態度已定調，尊重每個人自主性的基本立場，沒有切割周玉蔻的問題。

周玉蔻最近強攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，質疑他父親蔣孝嚴多年前的「晶華酒店醜聞」，指控前中國小姐張淑娟不滿，按鈴提告；周玉蔻甚至親自跑到現場鞠躬道歉，卻意外引發跟國民黨市議員王鴻薇當面對峙的場面。

周玉蔻這一連串的演出，從近期幾分民調顯示，確實衝擊陳時中的支持度，陳時中27日在接受媒體訪問時坦言，短期確實帶來影響。綠營選務人士分析，國民黨、民眾黨甚至時代力量，最近藉著周玉蔻強攻陳時中，把周玉蔻跟陳時中透過不同哏圖、後製影片綁在一起，甚至喊出「投陳時中就是投周玉蔻」，用意是要逼走淺綠與中間選民。

選務人士指出，陳時中投入台北市長選戰之初，在地方上的人氣確實很旺，基本盤的鞏固大致不會有太大問題，選戰下一步就是爭取淺綠跟中間選民，所以拋出各式政見，觸及不同領域跟議題，希望能爭取年輕選票；因此，站在對手陣營的考量上，勢必要阻止陳時中得逞，而周玉蔻較為激進的作風，無非讓對手撿到這個機會。

由於周玉蔻對於陳時中的選情確實帶來衝擊，綠營基層也有反彈；不過，陳時中的態度已定調「尊重每個人自主性」，也就是不會切割周玉蔻的問題。綠營選務人士表示，外界認為周玉蔻停火是因為民進黨去勸說，這就太不了解周玉蔻了，全黨應該沒有，也不可能有人能夠去左右周玉蔻想要做什麼或說什麼。

選務人士表示，切不切割是選舉話術，只有小學生吵架才會說，「我跟你切八段！」在真實生活中，支持陳時中與反對陳時中的言論都不是候選人能主導，也無法左右。

事實上，陳時中定調「尊重每個人自主性」，不切割周玉蔻的基本態度，從他28日上網路直播節目時，被主持人問及「是否會切割周玉蔻」時的回應就可看出端倪。陳時中回應，「誰有權利切割誰？大家都是社會上的公眾人物，每個人都有自主性，我憑什麼去切割人家？」

陳時中強調，選舉把人都物化了，忽略人的本質，人就是人，人有他的自主性，不管是不是媒體人，其自主性都該被尊重。他說，周玉蔻本來就在主持節目、評論時事，「若很多針砭及各方面意見跟我有關，我聽了不爽就要切割掉，那我憑什麼去切割人家？人家有她的地位與想法，對她講法不同意就是不同意，沒有所謂切割問題。」

總體而言，周玉蔻目前停止廣播節目、電視節目主持，休息至10月10日，利用這段時間讓風波平息；而陳時中陣營則要利用這段時間回歸選戰主軸，逐步找回自己的選舉節奏，持續推出政見，繼續跑地方行程，除了鞏固基本盤，還是得試圖爭取中間選民。