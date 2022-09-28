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社會 社會焦點 保障人權

3人被騙赴柬「抓交替」業績太爛　脫逃返台被跨海恐嚇：找你家人

記者張君豪／台北報導

今年6月間有3名台灣民眾被詐騙至柬埔寨波哥山應徵文書工作，廣告中標榜高薪及擁有五星級飯店住宿，不察被害依約出發，抵達後遭限制人身自由、扣護照，被迫從事招攬詐騙更多台灣人前往柬埔寨，後趁隙逃出向我駐泰國代表處尋求援助，8月中旬才得以安全返台。

▲移民署國境大隊與新北刑大調查柬埔寨波哥山人口販運集團逮捕在台涉案2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署國境大隊與新北刑大調查柬埔寨波哥山人口販運集團逮捕在台涉案2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

案經移民署國境事務大隊追查3人遭詐騙經過，鎖定柬埔寨「波哥山」集團，該集團經專案小組統計，迄今已詐騙80多名國人前往柬國，桃園地檢署近日核發拘票、搜索票，指揮移民署國境事務大隊、新北市刑大到台中、彰化拘提在台集團成員沈女、李男到案偵辦。

▲移民署國境大隊與新北刑大調查柬埔寨波哥山人口販運集團逮捕在台涉案2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）▲移民署國境大隊與新北刑大調查柬埔寨波哥山人口販運集團逮捕在台涉案2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲柬埔寨波哥山黑幫還對逃跑的台灣民眾發出恐嚇簡訊，揚言威脅在台家人。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署國境事務大隊追查，耐心訪談駐泰國代表處通報協助之遭詐騙返國對象，經移民官主動關懷協助，專案小組得以掌握該集團組織架構、幕後台灣主嫌，該3名國人於今年6月初，遭詐騙至柬埔寨，抵達後即遭限制人身自由、扣留護照，工作內容就是透過台灣社群平台包含臉書、IG貼徵人廣告，當地黑幫要他們PO文詐騙更多台灣人赴柬。

但3人工作到7月初，波哥山集團幹部認為3人業績不佳為由，要送至緬甸妙瓦底「再受訓」，3人於泰國轉機時，驚覺自己要被公司賣到緬甸，不顧護照被扣留，連夜逃出飯店向台灣駐泰代表處求援，才得以安全返國。

移民署指出：柬埔寨波哥山所成立之娛樂公司，是以台灣人「安哥」、「安嫂」為首，旗下有4大組長及2名幫派背景打手，在當地的工作是負責監督台灣人工作，這些遭誘騙拐賣的台灣豬仔，抵達柬埔寨便遭限制人身自由，最少需替該集團騙到3名台灣人赴柬，才能抓交替脫身返台。

不然民眾就得繳交最少數十萬元新台幣賠付金才能脫身。該集團除國人「安哥」外，根據被害人指控、該集團幕後老大為大陸籍潮州幫「聰哥」，外傳聰哥於緬甸妙瓦底另有多個據點，在柬埔寨工作業績不佳的台人，將可被轉賣到生活環境更惡劣的妙瓦抵園區，3名國人從泰國旅館出逃後，聰哥甚至還恐嚇將派人去台灣家中找麻煩，警方研判柬埔寨波哥山集團應與台灣黑幫有密切合作關係，將循線溯源清查。

專案小組收網逮捕沈女、李男，兩人工作系負責在台替前遭騙往柬埔寨台灣民眾申辦護照、住宿、機票、接種證明等一條龍服務，經桃園地檢署檢察官複訊後將2人聲押。

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