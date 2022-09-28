最好吃繪本《麵包國王》設計師來台　與家長分享生活中創意點子

▲最好吃繪本《麵包國王》設計師江口里佳，十月初將來台演講。（圖／上誼出版社提供）

記者許敏溶／台北報導

享譽日本的設計師江口里佳，做出前所未有的麵包繪本《麵包國王》，吐司外觀和觸感，上市販售後深獲台、日家長喜愛，高雄市立圖書館特別邀請江口里佳來台演講，預計10月8、9日在高雄市圖分享日常生活中蹦出的創意點子，還有如何將「喜歡」轉化為創作的方法，邀請民眾全家一起來。

江口里佳在日本最大廣告公司電通集團擔任藝術總監，為日本廣告界大獎得主，首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本《麵包國王》，全書不只外觀像吐司，連封面也有吐司般柔軟的質地，孩子可能會想要拿起來偷偷咬一口。

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▲《麵包國王》繪本外觀就像土司，打開後有滿滿的幸福感。（圖／上誼出版社提供）

為了讓家長與孩子更了解江口里佳，高雄市立圖書館特別邀請江口里佳來台舉辦兩天的演講，上誼文化表示，《麵包國王》繪本系列上市後，不只深受日本親子、文青與麵包控的喜愛，在台灣也迅速累積許多粉絲，博客來網路書店剛開放預購兩天，便進入童書/青少年文學新書排行前10名，第一刷20天便搶購一空。

至於江口里佳為什麼設計出這樣一系列超乎想像設計繪本，上誼文化表示，江口里佳曾提及，在一次替偶像團體AKB48設計月曆的機緣下，認識出版社的童書編輯，而有了合作繪本提案，因為想要設計別人沒有做立體書，於是利用別出心裁的裝幀，設計出獨一無二的繪本《麵包國王》。

有意參加演講活動讀者，報名請至高雄市圖官網，若無法親自南下參與演講現場簽書的親子們，10月8日起可以到信誼小太陽親子書房、誠品網路書店，搶購作者簽名杯墊套組，簽名套組全台限量100套。

