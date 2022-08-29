爸媽看過來 ！花蓮市圖閱讀禮袋起步走　330 份幼兒繪本免費送

▲▼花蓮市圖書館、兒童館、樂齡館準備330份含幼兒繪本的免費「閱讀禮袋」送完為止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022閱讀起步走活動正式開跑！花蓮市圖書館、兒童館、樂齡館準備330份含幼兒繪本的免費「閱讀禮袋」，邀請幼兒從小親近閱讀，數量有限，送完為止。

花蓮市長魏嘉賢表示，Bookstart閱讀起步走活動贈送閱讀禮袋給設籍花蓮縣0-5歲的嬰幼兒，家長憑戶口名簿到圖書館櫃台辦理寶寶的第一張閱覽證，並現場借閱兩本書，即可免費獲得禮袋1份。

▲▼設籍花蓮縣0-5歲的嬰幼兒，家長憑戶口名簿到圖書館櫃台辦理寶寶的第一張閱覽證，並現場借閱兩本書，即可免費獲得禮袋1份。

另外，圖書館也規劃辦理多場親子共讀講座、說故事、手作體驗等活動，鼓勵親子共讀，增進親子間的感情，讓親子共讀美好時光留在孩子成長記憶。

花蓮市立圖書館館長陳怡琳指出，此活動已在全台推廣多年，裡面包含適合嬰幼兒年齡的繪本、閱讀手冊及提供新手父母最佳育兒資訊，只要家中有0至5歲寶貝的親子家庭，都非常歡迎到花蓮市立圖書館領取。也請家長們特別注意，已領取過任一年度閱讀禮袋之嬰幼兒，將不再贈送。

同時，進豐園區裡的貓頭鷹公園即將落成，未來父母帶孩子來圖書館不只閱讀，還可以運動遊戲，歡迎全家一起來安心閱讀、快樂成長。

