中華醫大幼保系鄭博真教授　創作台灣水果有學問繪本

▲中華醫大幼保系鄭博真教授與他創作的臺灣水果有學問系列5本繪本，以芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧增加孩童對台灣水果的認知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鍾情於幼兒教育的中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授，以2年時間創作了臺灣水果有學問系列繪本共5本，透過圖文並茂的繪本解說，讓兒童藉由閱讀認識芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧等知名的水果，增加孩童對臺灣水果的認知。

歷經2年埋首努創作，鄭博真教授編寫的臺灣水果有學問系列繪本，包括：《燕巢芭樂的火山秘密》、《旗山香蕉大王》、《麻豆文旦的傳奇》、《關廟鳳梨的種子秘密》、《林邊蓮霧的黑珍珠傳奇》等5本創作，在這個暑假尾聲正式出版，趕在新學期開學前就可以上架成為幼兒園的課外讀物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭博真教授表示，臺灣是水果王國，一年四季都有不同品種的水果出產，人們可以嚐到各式各樣的水果，還可以外銷到世界其它國家。水果是孩子常吃的食物，但是孩子對於水果的認識並不多，有感於臺灣水果的原創性繪本相當少見，因此在2年前著手規劃創作編寫臺灣水果的系列繪本，期盼能增加幼童對臺灣水果的學習和認識。

此次選擇芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧這5種水果作為繪本主角，主要是它們是孩子比較熟悉的水果，尤其是土壤地質和氣候的關係，也有地綠產地，像是燕巢芭樂、麻豆文旦、旗山香蕉、關廟鳳梨和林邊蓮霧，透過這套繪本不僅結合故事性和科學性知識，也可建立小朋友這些水果產地的地理概念。

為講求水果相關知識的正確性，鄭博真教授在寫作過程中透過閱讀書籍、數位資料搜尋，也拜訪種植水果的果農，諮詢水果方面的學者專家，讓內容更加充實完備。特別是要將水果的專業知識，以淺顯活潑的詞句表達出來，讓孩子容易吸收，煞費心思。

值得一提的是，為了讓小朋友藉由水果繪本閱讀增加知識，鄭博真教授在每本繪本的最後還收錄了「水果知識小學堂」，介紹關於該種水果常見的品種，例如，芭樂的品種有珍珠芭樂、水晶芭樂、帝王芭樂和紅心芭樂。而柚子家族包括麻豆文旦、紅柚、白柚和西施柚。此外，也增加了「親子動手做」單元，有芭樂冰棒、文旦冰沙、香蕉蛋糕、鳳梨果醬和蓮霧果凍等水果點心的食譜，利用生活中可見的食材和器具，讓孩子和家人親身體驗利用水果做美食的樂趣。

鄭博真教授期盼孩子從生動有趣的繪本故事中，學習關於水果的跨領域知識，促進對於水果的認知，瞭解果農種植水果的辛勞，養成珍惜食物的品德，並懂得「吃果子、拜樹頭」，培養熱愛家鄉的情感。