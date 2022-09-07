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台東土水繪本親子說故事活動　第3場次報名開始

▲「土水繪本親子說故事活動」第3場次報名開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「土水繪本親子說故事活動」第3場次報名開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將於9月18日上午10點至11點在台東縣政府文化處圖書館2樓幼兒閱讀區，舉辦今年第3場次「土水污染防治繪本說故事」活動，現場除了說故事活動之外，還有互動遊戲、並贈送精美小禮物及價值250元的故事繪本，活動採網路線上報名(https://reurl.cc/YXXQ7L)或撥打報名專線089-233602林小姐，限額30組親子參與，即日起至9月15日下午5點止受理報名，或滿額即截止，全程免費，歡迎親子報名。

環保局說明，此項「土水污染防治繪本說故事」活動，現場講師以輕鬆詼諧的方式傳遞土壤及地下水污染防治重要性，並在講故事的過程中加入一些現場互動，如分組遊戲競賽、角色扮演、有獎徵答等等，藉由親子互動過程將環境教育能夠在平常生活中施行，共同提升環境污染防治觀念，雖受疫情影響民眾參與活動的熱度依然不減。

環保局提醒，報名參加的大小朋友們，入場時將量測額溫，超過攝氏37.5度不接受入場，並請全程配戴口罩，做好手部消毒，保護您我他的健康，期許透過親子繪本互動活動，種下一起行動愛地球的種子，齊心善待我們的居住環境，青山綠水永留存。

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