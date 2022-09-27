蓬佩奧重申：台灣本來就是一個獨立國家　賴清德謝他強化台美關係

▲▼蓬佩奧在專題演講中提到，「台灣不需要宣布獨立，本來就是一個獨立國家」。（圖／今周刊提供）

記者賴文萱／高雄報導

今年第二度訪台！美國前國務卿蓬佩奧昨（26）日晚間抵台，今日出席第一屆「全球台商經貿論壇」，他在專題演講中再次強調，「台灣不需要宣布獨立，本來就是一個獨立國家」，此言一出，在場300位台商在內的商界人士，立刻響起熱烈掌聲。

蓬佩奧今天以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題的演講中表示，他這次訪台，使他成為唯一來過南台灣的美國政府前內閣官員，且感覺台灣人的溫暖，就好像「我回到堪薩斯州威契塔（Wichita，該州最大城）的家鄉一樣溫暖」。





▼蓬佩奧出席第一屆「全球台商經貿論壇」。（圖／今周刊提供）

他在演講中提到，「台灣不需要宣布獨立，本來就是一個獨立國家」，在場300位台商在內的商界人士，立刻響起熱烈掌聲。蓬佩奧說，自己應該是首位造訪南台灣的美國國務卿，他相信造訪過中國和台灣的美國人，絕對不會覺得兩者是同一個國家，「一個自由，一個不自由。」他也說，對各國來說，和中國貿易都不是很自由的往來，反觀台灣完全是中國的反例，更是自由貿易的典範。

他認為，美國與台灣當然有不同之處，但雙方也有相同的本質，例如自由經濟、私有制、法治、資本市場，以及明瞭追求自由的價值及成本，「不論美國由誰主政，台美都可以繼續在經貿上往來。」

蓬佩奧指出，他有機會來到台灣，卻沒有機會去中國看看。「大家聽到所謂台灣是中國的一部分這種老話，實在太多次了」在他眼中，美國人不會把台灣及中國搞混，再次展現力挺台灣的態度。

▲美國前國務卿蓬佩奧今日出席第一屆「全球台商經貿論壇」。（圖／今周刊提供）



副總統賴清德則在論壇致詞時表示，除了誠摯歡迎蓬佩奧來訪，也期盼理念相同、價值相近的國際友人，能有更多頻繁、密切長期合作，他特別感謝蓬佩奧，也指出台灣趨吉避凶之道，正是攜手民主陣營。「記得3月跟你在台北見面，我從與你的談話中有許多心得。我也藉這個機會，再謝謝您在國務卿任內強化台美關係，包括強化對台安全承諾、官員對話，解除我駐美官員的行政限制等。」

賴清德也請在場台商，與政府一起完成更遠大的兩項目標，第一是共同打造值得信賴的全新全球供應鏈。他舉例，目前台灣對外投資最大區域，已從中國改成新南向國家。今年上半年，台灣投資中國18億美元，投資新南向國家金額則逾20億美元，顯示台商已經採取行動。

第二件事，則是因應氣候變遷，淨零碳排轉型的目標。「在新的時代裡，台灣一定要掌握新技術、展現自信，鞏固在全球產業鏈的地位，同時引領新的能源發展。」「政府一定會做台商的後盾，讓台商不但可以貢獻台灣經濟，還能造福全世界。」