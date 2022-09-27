歐美政治性訪台「常態化？」　包承柯：挑動兩岸尖銳複雜對立局勢

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）二度訪台。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年再度造訪台灣，這次聚焦深化台美「民主產業鍊」。大陸涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，儘管蓬佩奧已經卸任，過去的身份地位還存有一定影響力，預估大陸也會採取各種反制手段。但近年不少歐美政治人物相繼訪台是否「常態化？」包承柯分析，「只會為兩岸帶來非常尖銳複雜局勢，持續朝著對抗、對立方向發展。」

蓬佩奧昨晚26日抵台直奔高雄，上午與副總統賴清德、高雄市長陳其邁早餐會後，展開參訪談談台灣科技產業之旅，將深化研擬台美「民主產業鍊」全面合作，並且參加第一屆「全球台商經貿論壇」，出席世界台灣商會聯合總會年會開幕式。

▲蓬佩奧今早與陳其邁進行早餐會。（圖／記者吳奕靖攝）

蓬佩奧再度訪台，台灣方面認為有助於「台美關係」發展，看在大陸涉台學者眼裡還是「個人利益大於一切」。包承柯指出，蓬佩奧訪台有兩大原因，「一是拿錢，二是增加曝光度。如果蓬佩奧爭取『2024美國總統選舉』要花很多錢，來台參訪可以引起國際社會關注，然後出口轉內銷，引起美國國內民眾的關注度。」

談到蓬佩奧要深化台美「民主產業鍊」，他進一步分析，「蓬佩奧是蹭熱度，按照他個人意願介入，進一步挑動觸發兩岸之間衝突和矛盾，再次從中獲取個人利益和曝光度。」

▲裴洛西今年八月訪台後，引發台海一連串動盪。（圖／路透）

談到2016年台灣政黨輪替後，近兩年歐美各國現任或卸任國會議員或重要政治人物相繼訪台，其中美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）八月訪台引發兩岸動盪，解放軍大規模「圍台軍演」引發台灣民眾憂慮。未來，各國「政治性訪台」是否會成為「常態化？」

對此，包承柯首先指出，蓬佩奧是卸任前美國官員，但過去身份地位存有一定影響力，大陸會有適當的反制措施來表達，對於蓬佩奧打「台灣牌」的不滿。

他也進一步闡述，確實有越來越多「現任」國會議員、政治人物訪台，民進黨也提供各種各樣的方便，都是進一步挑動兩岸尖銳複雜的局勢，影響兩岸關係朝著對抗、對立的方向發展，對於台海局勢非常不利。

大陸華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根則認為，「中國絕不會對這件事情一直容忍，各國現任政治人物訪台能不能做到常態化？『常態化』這個詞不見得會持續，必須打上一個問號。」