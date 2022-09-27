蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

▲高雄市長陳其邁會見美國前國務卿Michael Pompeo。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年再度造訪台灣，今(27日)晚間將於高雄萬豪酒店出席晚宴，他特別交代，不吃辣也不吃海鮮，酒店依此特別製作一份特配菜單，將高雄各區特產都入料，包括前鎮鴨肉、大樹鳳梨、美濃粄條等，要讓蓬佩奧吃到最在地的食材。

蓬佩奧此次訪台重點於南部，昨(26日)晚間抵台後，隨即搭乘高鐵南下，入住高雄萬豪酒店，今日上午先參與「全球台商經貿論壇」專題演講，下午轉往駁二參訪，晚宴則回到酒店舉行，而菜色也提前曝光。

▲用大樹鳳梨醬醃美國Prime級牛小排。（圖／高雄萬豪酒店提供）

由於蓬佩奧特別交代，他不吃辣也不吃海鮮，所以高雄萬豪酒店特別避開飲食禁忌，設計一份中式菜單，將高雄在地山產、水果等食材都入料。6道迎賓小菜裡，其中就有來自大樹區的毛豆；菜色依序是前鎮鴨肉三絲羹、那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨、爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排、香菇肉絲炒美濃粄條、湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅、田寮龍眼乾燉銀耳羹，飯後水果則有燕巢芭樂、旗山香蕉、橋頭紅龍果、薑汁番茄。

▲「前鎮鴨肉羹」，將蒜頭爆香後，鴨肉撥絲烹調。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店宴會廳主廚張立峯表示，第一道菜是高雄有名的鴨肉羹，將蒜頭爆香後，把鴨肉撥絲烹調；第二道菜結合美國Prime級無骨牛小排，搭配大樹鳳梨醃漬，炸過再烘烤，並搭配近期盛產的百香果食用；第三道菜則是採用那瑪夏的山胡椒，它有淡淡的檸檬香氣，可以將豬肉提香去腥；最後一道則是近期盛產的湖內蓮藕，結合高雄有名的烏骨雞燉湯，希望分享在地食材給這位貴賓享用。

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。

▲那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅。（圖／高雄萬豪酒店提供）