　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

▲▼高雄市長陳其邁會見美國前國務卿Michael Pompeo。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁會見美國前國務卿Michael Pompeo。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年再度造訪台灣，今(27日)晚間將於高雄萬豪酒店出席晚宴，他特別交代，不吃辣也不吃海鮮，酒店依此特別製作一份特配菜單，將高雄各區特產都入料，包括前鎮鴨肉、大樹鳳梨、美濃粄條等，要讓蓬佩奧吃到最在地的食材。

蓬佩奧此次訪台重點於南部，昨(26日)晚間抵台後，隨即搭乘高鐵南下，入住高雄萬豪酒店，今日上午先參與「全球台商經貿論壇」專題演講，下午轉往駁二參訪，晚宴則回到酒店舉行，而菜色也提前曝光。

▲用大樹鳳梨醬醃美國Prime級牛小排。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲用大樹鳳梨醬醃美國Prime級牛小排。（圖／高雄萬豪酒店提供）

由於蓬佩奧特別交代，他不吃辣也不吃海鮮，所以高雄萬豪酒店特別避開飲食禁忌，設計一份中式菜單，將高雄在地山產、水果等食材都入料。6道迎賓小菜裡，其中就有來自大樹區的毛豆；菜色依序是前鎮鴨肉三絲羹、那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨、爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排、香菇肉絲炒美濃粄條、湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅、田寮龍眼乾燉銀耳羹，飯後水果則有燕巢芭樂、旗山香蕉、橋頭紅龍果、薑汁番茄。

▲▼蓬佩奧晚宴菜單全曝光。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲「前鎮鴨肉羹」，將蒜頭爆香後，鴨肉撥絲烹調。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店宴會廳主廚張立峯表示，第一道菜是高雄有名的鴨肉羹，將蒜頭爆香後，把鴨肉撥絲烹調；第二道菜結合美國Prime級無骨牛小排，搭配大樹鳳梨醃漬，炸過再烘烤，並搭配近期盛產的百香果食用；第三道菜則是採用那瑪夏的山胡椒，它有淡淡的檸檬香氣，可以將豬肉提香去腥；最後一道則是近期盛產的湖內蓮藕，結合高雄有名的烏骨雞燉湯，希望分享在地食材給這位貴賓享用。

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。

▲▼蓬佩奧晚宴菜單全曝光。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲▼蓬佩奧晚宴菜單全曝光。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲▼蓬佩奧晚宴菜單全曝光。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅。（圖／高雄萬豪酒店提供）

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」　她以為是驚喜…放大閨蜜自拍後崩潰
快訊／金馬獎完整入圍名單公布
男大生IKEA女廁偷拍！　神力女踹開門壓制在地
週五變天降雨熱區出爐！2颱風恐接連生成
快訊／周玉蔻慘了！　民視取消《辣新聞》53新聞台聯播
快訊／央行升息！郵局明起調升存款利率　最高調幅曝
LIVE／第59屆金馬獎　入圍名單公布
這正宮太猛！捉姦秒變「3P床戰」　當場手撕小三打爆出軌夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

民進黨批「朱立倫蹭周玉蔻」　控藍支持促統殺警炒股

蓬佩奧重申：台灣本來就是一個獨立國家　賴清德謝他強化台美關係

退役軍官稱「我國造潛艦缺三關鍵性能」　海軍司令部發聲明駁斥

蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

周玉蔻明提告柯文哲、蔣萬安　他籲在野黨「長腦」：千萬別到場嗆她

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

民進黨批「朱立倫蹭周玉蔻」　控藍支持促統殺警炒股

蓬佩奧重申：台灣本來就是一個獨立國家　賴清德謝他強化台美關係

退役軍官稱「我國造潛艦缺三關鍵性能」　海軍司令部發聲明駁斥

蓬佩奧晚宴菜色全曝光！不吃辣、海鮮　主廚端高雄食材水果入料

周玉蔻明提告柯文哲、蔣萬安　他籲在野黨「長腦」：千萬別到場嗆她

不擔心周玉蔻案影響新北　林佳龍：選舉就是互相漏氣求進步

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

曾演周杰倫MV被虧「生涯顛峰」　男星隔7年回演藝圈吐近況！

雲林縣樟湖、華南及下崙3國中小學　榮獲教育部教學卓越金質獎

黃士修／周玉蔻理智性的瘋狂　逗樂深綠卻嚇跑中間選民

黃秋生入圍金馬影帝「撞見巧合數字」：今天是我幸運日

一中商圈驚見「停車格小偷」　警識破怪招秒拖吊...網友狂讚

研究：確診1年後仍有血栓風險　高出未染疫者1.8倍

翻遍家找嘸愛貓　背包多一坨「熟睡黑毛球」媽鬆口氣：真沒注意到

生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

「打半套拳尿三次」超崩潰　檢查赫見「噓噓」的地方只剩一小縫

蔡詩芸抱女兒重返澳洲出嫁地　休假兼拍金飾廣告曬美腿

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

快訊／周玉蔻28日10點赴北檢　控告柯文哲、蔣萬安誹謗

柯文哲發660元　喊「通關密語」馬上領

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

鏡電視裴偉跩稱「這是總統旨意」...音檔文曝光

周玉蔻對蔣萬安由愛生恨？　徐巧芯曝決裂關鍵：與女主播的一張合照

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」

徐巧芯設「喜歡周玉蔻投陳時中」看板

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧走訪大港橋跟駁二　高雄民眾熱情舉牌歡迎

蓬佩奧走訪大港橋跟駁二　高雄民眾熱情舉牌歡迎

美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）時隔半年後2度造訪台灣，今（27）日早上出席「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」論壇，並在下午3點沿途步行參訪大港橋跟駁二特區，高雄民眾紛紛熱情舉牌歡迎他的到來。下午的行程由立委趙天麟安排，他表示蓬佩奧希望能看一看這座城市的樣貌，因此安排此行程。

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧

多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧

歐美政治性訪台「常態化？」

歐美政治性訪台「常態化？」

蓬佩奧二度訪台直奔高雄　會陳其邁內容曝

蓬佩奧二度訪台直奔高雄　會陳其邁內容曝

關鍵字：

高雄蓬佩奧Mike Pompeo高雄萬豪酒店

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

反擊孫生「去酒店到早上」！

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

浴室矽利康發霉！網曝神招

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

我要生了！24歲少婦報警託付3幼子

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面