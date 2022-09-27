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蓬佩奧下午走訪大港橋跟駁二　高雄民眾熱情舉牌歡迎： I ❤ U

▲▼民眾熱情舉牌歡迎蓬佩奧。（圖／記者賴文萱攝）

▲民眾熱情舉牌歡迎蓬佩奧。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、翁子皓／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）時隔半年後2度造訪台灣，今（27）日早上出席「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」論壇，並在下午3點沿途步行參訪大港橋跟駁二特區，高雄民眾紛紛熱情舉牌歡迎他的到來。下午的行程由立委趙天麟安排，他表示蓬佩奧希望能看一看這座城市的樣貌，因此安排此行程。

▲▼蓬佩奧走訪大港橋跟駁二特區，高雄民眾熱情舉牌歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

蓬佩奧下午3點沿途步行參訪大港橋跟駁二特區，熱情的高雄民眾見狀紛紛到場，高舉國旗與「Pompeo I U 」的立牌，歡迎這位美國友人的到來。蓬佩奧在3點15分進入私人座談會場。

▲▼蓬佩奧走訪大港橋跟駁二特區，高雄民眾熱情舉牌歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

本次行程安排人立委趙天麟受訪時表示，蓬佩奧第一次來到高雄，他的工作團隊有提到，希望能看一看這座城市的樣貌，跟庶民有所接觸、跟這邊企業有所互動，因此特別安排這個行程，而且蓬佩奧在這邊可以看到大港橋，可以看到輕軌，又可以看到海巡署船艦的英姿，沿途還能看到廢棄倉庫一個個變成文創基地，蓬佩奧已經來台灣第二次了，這次剛好有機會讓他在民眾跟觀光客的最喜歡土地上行走，接受民眾的加油，是安排這次行程的目的。

▲▼蓬佩奧走訪大港橋跟駁二特區，高雄民眾熱情舉牌歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作。

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