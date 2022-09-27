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台灣基進舉牌歡迎蓬佩奧　他分析：「台灣牌」已成美政界基本立場

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蓬佩奧多次公開挺台！台灣基進在場外舉牌歡迎他。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Michael Richard Pompeo）今早出席在高雄舉行的「全球台商經貿論壇」演講，這也是他今年第2次來到台灣。台灣基進高雄市候選人上午在萬豪酒店對面舉起「歡迎蓬佩奧先生再度來台！」的手板，表示對這位台灣友人的歡迎。

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蓬佩奧公開表態已經準備好參與2024美國總統大選，如今也用實際行動表達挺台立場。張博洋說，這顯見「台灣牌」已成為美國政界的基本立場之一。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進三民區市議員候選人張博洋分析，蓬佩奧早就因為對中國的強硬立場，以及多次公開挺台，成為中國的眼中釘，這一次大方來到台灣演講，並且與政府官員會面，狂踩紅線的勇氣值得敬佩。

事實上，蓬佩奧7月接受泰唔士報專訪時，公開表態已經準備好參與2024美國總統大選，如今也用實際行動表達挺台立場。張博洋說，這顯見「台灣牌」已成為美國政界的基本立場之一，非常歡迎每位有意競選美國總統的朋友，都能來台灣。

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲劉航遠表示，蓬佩奧長年以來非常關心台灣，也對台灣非常友善，我們一致歡迎蓬佩奧先生的來訪。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安市議員候選人劉航遠表示，台灣基進身為一個本土高雄的政黨，也是最強調台灣主體性的政黨，除了全世界對台灣的幫助之外，也要表達我們捍衛台灣絕不投降的決心，蓬佩奧長年以來非常關心台灣，也對台灣非常友善，我們一致歡迎蓬佩奧先生的來訪。

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲楊佩樺說，過去很多人經常表達疑美論，鼓吹不要相信美國會支援台灣，但美國不斷用來支持台灣，蓬佩奧更是在今年兩度來台。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺則指出，過去台灣國內很多中共同路人經常表達疑美論，鼓吹台灣人不要相信美國會支援台灣，但美國不斷用來支持台灣，蓬佩奧更是在今年兩度來台。她認為，與其質疑國際是否會在中國武力犯台時伸出援手，不如問問自己願不願意為了台灣團結反共。當我們表達堅定的態度，相信國際上民主的國家就會跟我們站在一起！

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張婷婷說，今年二度來台的前美國國務卿，也是下屆角逐美國總統的熱門人選蓬佩奧，可說是美國政壇中長期而堅定支持台灣的政治人物。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人張婷婷表示，今年二度來台的前美國國務卿，也是下屆角逐美國總統的熱門人選蓬佩奧，可說是美國政壇中長期而堅定支持台灣的政治人物。正值中國十一國慶前夕，也是中共20大前的敏感時刻，他在此時出訪台灣，這一次要讓他感受台灣本土派的歡迎。

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李雨蓁表示，下午蓬佩奧將前往駁二搶先目睹即將開島的設計中島與聊療漂漂河，更能體認到台灣在地IP的魅力與爆發力。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁指出，高雄這幾年不只展現民主自由及人權的進步，更將資源導入在地產業的發展，下午蓬佩奧將前往駁二搶先目睹即將開島的設計中島與聊療漂漂河，更能體認到台灣在地IP的魅力與爆發力。感謝蓬佩奧讓世界看到高雄，也必須說當國際盟友伸出友善的雙手時，台灣需要強化自身的能力與競爭力，讓世界知道台灣準備好了。

▲▼多次公開挺台！台灣基進舉牌迎蓬佩奧，「台灣牌」已成美政界立場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳子瑜指出，蓬佩奧來高雄，提醒台灣與國際社會，高雄不只是產業重鎮，也是擁有三軍基地的軍事重鎮。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進左營楠梓市議員候選人陳子瑜指出，蓬佩奧來高雄，提醒台灣與國際社會，高雄不只是產業重鎮，也是擁有三軍基地的軍事重鎮。做為美國近年來最挺台的前國務卿，蓬佩奧的支持，也是台灣社會必須要認識到，台灣人民必須更加展現出捍衛主權、自由民主的意志與決心，才能守護自己的國家。

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