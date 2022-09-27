蓬佩奧早餐會對話曝光！　陳其邁建議他去這些地方「感受熱情」

▲高雄市長陳其邁會見美國前國務卿蓬佩奧。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，今（27）日早上出席「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」論壇，會前與高雄市長陳其邁進行早餐會。陳其邁受訪表示，雙方就台海以及東海的和平穩定交換意見，也認為在經貿方面都應更廣泛合作，並強調「這對於和平穩定來講是非常重要的力量，有時候也不亞於政府或國家之間的合作」。

蓬佩奧今上午在出席演講前，先安排與陳其邁進行簡單會談，雙方約對談10分鐘，陳其邁結束行程後則趕赴高雄市議會接受總質詢。他表示，本來蓬佩奧班機比較晚到，後來趕上高鐵後，主辦單位跟市府聯繫今天早上有空檔時間，可以交換意見。





▲▼美國前國務卿蓬佩奧出席「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」論壇。（圖／記者賴文萱攝）

在會談中，陳其邁特別歡迎蓬佩奧來到高雄，因為高雄作為台灣一個非常具有代表性的城市，不僅是東亞貿易最重要的節點，同時也是台灣民主的發源地，過去在這曾發生美麗島事件，歡迎他多走走看看，相信他會喜歡這個熱情友善的城市。

陳其邁提到，在蓬佩奧擔任國務卿的任內，對於台灣民主跟安全的支持，不管是在台灣國際社會的參與，或是很多對話裡面都帶有積極角色，特別代表台灣人民向他表達感謝。

▲▼雙方就台海以及東海的和平穩定交換意見，也認為在經貿方面都應更廣泛合作。（圖／高雄市政府提供）

雙方也針對東亞地緣政治交換意見，陳其邁說，有談到說怎麼樣能夠讓台海以及東海的和平穩定持續，「我也特別提到說，美國在民主陣營裡面，其實可以扮演更積極、更強而有力的領導，這對印太地區和平穩定都非常有幫助！」

陳其邁也轉述蓬佩奧對此表達認同，並強調在經貿部分，其實對於和平穩定來講也是非常重要的力量，有時候重要性不亞於政府或國家之間的合作。

此外，陳其邁也說，高科技產業供應鏈的整合，這對於整體全球自由貿易非常重要，蓬佩奧也非常認同，並認為台美雙方應該不管是在經貿或是相關民主，都應該更廣泛合作。