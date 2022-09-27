盼打造「基隆科學園區」串接內科　謝國樑：期待年輕人留在基隆

記者崔至雲／台北報導

睽違7年回歸政壇的謝國樑今年將參選基隆市長，挑戰「林右昌接班人」蔡適應。謝國樑今（27）日在ETtdoay《欣儀最政點》節目提到，未來他期盼打造「基隆科學園區」，成為內湖科學園區的「減壓」方案，串接內科、南軟與汐科等成為「北北基科技廊帶」，再加上謝近期提出送電動機車政見，期待年輕人能留在基隆就業，打造新的商業經濟區域。

謝國樑提到，基隆的就業急需要提升，因為基隆市民到外地就業是全國第一名，他希望幫助基隆以企業經營的角度，創造商機，他表示，自己相對於其他政治人物來說，較了解企業心態、了解企業運作模式，未來會與企業主溝通，打造基隆科學園區，創造基隆就業，也幫助企業減低成本、提高獲利。

除了就業工作以及交通的政見，謝國樑在節目上也再度提到，希望可以打造有愛城市，自己因為女兒是聽損兒的關係，過去幾年非常了解特殊孩童家人會遇到的狀況，未來希望可以打造基隆幸福基金，投入公益領域，打造成為亞洲最有愛的城市。

最後，針對基隆觀光，謝國樑也提到，基隆的海灣是非常珍貴的，希望來基隆觀光的民眾都可以盡情享受大自然，但未來一定會將這些觀光景點打造的更有「商業模式」，讓大家來不只是走走看看，也可以花一點錢，促進觀光消費。



▲謝國樑上ETtdoay《欣儀最政點》節目 。（圖／欣儀最政點）