　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼打造「基隆科學園區」串接內科　謝國樑：期待年輕人留在基隆

 記者崔至雲／台北報導

睽違7年回歸政壇的謝國樑今年將參選基隆市長，挑戰「林右昌接班人」蔡適應。謝國樑今（27）日在ETtdoay《欣儀最政點》節目提到，未來他期盼打造「基隆科學園區」，成為內湖科學園區的「減壓」方案，串接內科、南軟與汐科等成為「北北基科技廊帶」，再加上謝近期提出送電動機車政見，期待年輕人能留在基隆就業，打造新的商業經濟區域。

謝國樑提到，基隆的就業急需要提升，因為基隆市民到外地就業是全國第一名，他希望幫助基隆以企業經營的角度，創造商機，他表示，自己相對於其他政治人物來說，較了解企業心態、了解企業運作模式，未來會與企業主溝通，打造基隆科學園區，創造基隆就業，也幫助企業減低成本、提高獲利。

除了就業工作以及交通的政見，謝國樑在節目上也再度提到，希望可以打造有愛城市，自己因為女兒是聽損兒的關係，過去幾年非常了解特殊孩童家人會遇到的狀況，未來希望可以打造基隆幸福基金，投入公益領域，打造成為亞洲最有愛的城市。

最後，針對基隆觀光，謝國樑也提到，基隆的海灣是非常珍貴的，希望來基隆觀光的民眾都可以盡情享受大自然，但未來一定會將這些觀光景點打造的更有「商業模式」，讓大家來不只是走走看看，也可以花一點錢，促進觀光消費。

▲▼ 謝國樑上ETtdoay《欣儀最政點》節目 。（圖／欣儀最政點）
 ▲謝國樑上ETtdoay《欣儀最政點》節目 。（圖／欣儀最政點）

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」
快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光
獨／外國客「快篩陽」通報機制出爐！1人確診其他人可照玩
安倍昭惠數度落淚！　「90度鞠躬」送別亡夫
快訊／日22歲男星猝逝！　留下1歲女兒
台南恐怖命案！27歲男剛到職　慘死防火巷斷頭亡
斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」：有具體事項嗎？

快訊／周玉蔻告柯文哲、蔣萬安誹謗　蔣辦：在表達對民進黨的忠誠

「鏡電視爭議」關鍵音檔曝　陳椒華邀蘇貞昌對賭：第三方認證錄音真假

不要再吵論文了！台灣基進宣布：10月1日出海「燒五星旗」

攻防選戰議題！王惠美從政28年　首聘競總發言人

民進黨團揭穿謝國樑「金錢遊戲」　還款乾坤大挪移

盼打造「基隆科學園區」串接內科　謝國樑：期待年輕人留在基隆

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」：有具體事項嗎？

快訊／周玉蔻告柯文哲、蔣萬安誹謗　蔣辦：在表達對民進黨的忠誠

「鏡電視爭議」關鍵音檔曝　陳椒華邀蘇貞昌對賭：第三方認證錄音真假

不要再吵論文了！台灣基進宣布：10月1日出海「燒五星旗」

攻防選戰議題！王惠美從政28年　首聘競總發言人

民進黨團揭穿謝國樑「金錢遊戲」　還款乾坤大挪移

盼打造「基隆科學園區」串接內科　謝國樑：期待年輕人留在基隆

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

Twitch《返校日》開課　電競媽祖小熊重返校園護學生熱鬧開玩

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

港姐27年豪門婚「被離婚」！老公出軌烏克蘭辣模…逼她睡無窗小房間

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

超神秘新人用「虛擬分身」出道！　被動力火車盛讚認：很有壓力　

藍寶堅尼Aventador「第2次」下線結束生產　純汽油V12世代告終

買氣差！農遊券3.0週五截止　30萬名額不到1成登錄

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

政治熱門新聞

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

柯文哲發660元　喊「通關密語」馬上領

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

周玉蔻對蔣萬安由愛生恨？　徐巧芯曝決裂關鍵：與女主播的一張合照

快訊／周玉蔻28日10點赴北檢　控告柯文哲、蔣萬安誹謗

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

徐巧芯設「喜歡周玉蔻投陳時中」看板

黃清龍新書查蔣孝嚴身世　「蔣經國知道雙胞胎非他的小孩」

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

李德維道歉仍挨轟！黃暐瀚：無法證明就請辭

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦定調「3不」

更多熱門

相關新聞

向霸凌者宣戰　周佳琪聲援張淑娟

向霸凌者宣戰　周佳琪聲援張淑娟

看到周玉蔻與蔡玉真在媒體與網路霸凌前中國小姐張淑娟，昨(26)日張淑娟女士發表了1470字澄清聲明。屏東市長參選人周佳琪今(27)日表示，這個社會應向霸凌者宣戰，全民應該聲援張淑娟女士，彰顯台灣社會真正善良的一面。

蓋洛普民調領先3%　鄭運鵬：繼續擴大差距

蓋洛普民調領先3%　鄭運鵬：繼續擴大差距

快訊／周玉蔻28日10點赴北檢　控告柯文哲、蔣萬安誹謗

快訊／周玉蔻28日10點赴北檢　控告柯文哲、蔣萬安誹謗

陳其邁20秒影片曝政績　上任1年綠園道工程完成

陳其邁20秒影片曝政績　上任1年綠園道工程完成

謝國樑批「林右昌接班人」為難基隆人不合理

謝國樑批「林右昌接班人」為難基隆人不合理

關鍵字：

內科謝國樑基隆科學園區2022九合一大選2022基隆市長

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面