不是通通聽你的　謝國樑批「接班人」為難基隆人不合理

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記者李芸樺／台北報導

睽違政壇7年的謝國樑回歸參選基隆市長，挑戰「林右昌接班人」，接受《欣儀最政點》訪問，他分析民進黨要求林右昌選票全部轉移給接班人蔡適應是不可能的，他認為基隆基本上藍大於綠，支持林右昌的很多本質是藍軍，支持林的也有一半是支持他，「不是通通聽你的」，選民還是會看接班人是誰來選，民進黨想要選票全轉移「不合理」，也對基隆人要求太多了。

《欣儀最政點》街訪基隆人和遊客，他們覺得市容變美、幸福感很高，也覺得遊客變多，對「林右昌接班人」也有耳聞。但謝國樑接受主持人王欣儀訪問時透露，現在中央和基隆都是民進黨執政，他的對手蔡適應也是現任立委，行政資源豐厚，卻以老招「家庭政治」攻擊他，然後市長林右昌站台時還喊：「這是一場不對稱的戰爭」實在讓他三條線。

他批評市長林右昌專業不在商業，任內沒靠都市計畫增加財源，只會向中央要錢，難怪基隆太多閒置土地沒有規劃。面對林右昌還攻擊他的「年輕人標配電動機車」政見一定跳票，他批林右昌比蔡適應還急，所以像起乩一樣積極攻擊他。

謝國樑解釋電動機車國家隊概念並非做不到，他說，一他沒有指定特定品牌，而是交由市場競爭和公開招標，二有商業集體採購概念，價格一定比市價便宜，再加上中央汰舊換新補助，市府要出的錢可大大降低，而加入計畫的年輕人需回饋做公益，這是他打造有愛城市的概念，他也覺得如果做得好，全國能一起做。

▲謝國樑接受王欣儀訪問。（圖／欣儀最政點）

謝國樑還說，他要做一件過去歷任市長都沒做到的事，就是把就業機會留在基隆，他認為基隆人的要求中從沒有在地就業，是因為長期「習慣」要到外地工作，所以打造交通建設不該僅是把人送出城，而是要把企業帶進來，他支持蓋基捷但不能撤掉火車，也規劃基隆科學園區，延伸內科南軟的科技廊帶。

至於推出天使券的概念，「小愛爸爸」謝國樑說，他走過特殊家庭的路，希望把自己的經驗打造成商業機制，引導商家為身心障礙家庭服務。

被王欣儀問到基隆美食口袋名單，他推薦周家蔥油餅，以及仁愛市場的阿嬌炒麵和同學開的日本料理漁人。至於三個必訪的基隆景點則是外木山、和平島和望幽谷。