陳其邁20秒影片曝政績　荒漠變綠洲！高雄讓太空人好意外

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁官方youtube頻道推出首支【緊看邁】影片，20秒內容以太空人為主角，以為鐵路地下化後是一片荒地，沒想到卻意外落地在左營綠園道大地遊樂場，強調只要認真做，荒漠也能變綠洲，利用詼諧幽默的反差手法，表現鐵路地下化荒漠變綠洲的對比與變化。高市府表示，過去乘載人、貨的鐵軌，在高雄漫長的鐵路地下化後，成為全長15.37公里的綠廊，市長陳其邁上任1年綠園道工程全數完工，綠地面積六都第一。

▲荒漠變綠洲太空人也意外，陳其邁上任一年綠園道工程完成。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府透過創意短影音呈現了城市轉變，先將鏡頭帶到從太空重返地球的太空人，鎖定降落在高雄某處荒蕪的空地上，並巧妙將公園滑梯喻為返回陸地的通道，不料在落地後，卻發現身處充滿孩子歡笑聲的綠園道公園遊樂場。

旁白並搭配「只要認真做，荒漠也能變綠洲」，呈現出鐵路地下化前後的迥然景象，表達陳其邁團隊上任後所展現的施政效率。

▲▼荒漠變綠洲太空人也意外，陳其邁上任一年綠園道工程完成。（圖／記者賴文萱翻攝）

綠廊道的前身是鐵路軌道，百年來乘載人員、貨物，在地面上南來北往、來回穿梭持續運行著，是城市發展的痕跡烙印，當時的高雄給人留下匆忙的印象；鐵路地下化後，騰空後的廊帶，全長15.37公里，面積71.3公頃，從左營橫跨到鳳山，市府將其規劃為綠意綿延的城市軸線，沿線保留或更新舊部落、車站商圈或鐵道文化等在地特色、鐵路意象，為市民留下難得的休憩空間。

市府表示，陳其邁市長2年前就任後，兩年拚4年、高雄動起來，在上任1年內綠園道工程全數完工，如今鐵道痕跡已不復見，取代的是綠地、廊帶或公園，是大小朋友散步、嬉戲，鐵馬乘風感受城市的好去處，不時可見民眾在樹蔭下乘涼，家人或三五好友閒話家常，其中左營段更榮獲第21屆行政院公共工程金質獎土木類特優獎，美麗的長廊為高雄串起城市的全新樣貌。