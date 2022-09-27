中廣與蓋洛普民調領先藍營3%　鄭運鵬：掌握節奏擴大領先差距

▲因確診居隔中的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天透過直播方式發表教育政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因確診居隔進入第四天的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，今（27）日透過直播發表他的教育政策，會後受訪時針對中廣與蓋洛普民調領先對手張善政3%表示，這份民調與之前其他媒體公布的，跟我們包括鄭文燦市長掌握的民調趨勢上與差距上差不多，他強調1個半月來的努力獲得市民朋友認同，雖然確診但透過現線上直播與團隊努力，未來將繼續掌握節奏、擴大領先差距。

確診中的鄭運鵬，今天透過線上直播說明教育政策，會後媒體透過直播提問，其中有關中廣公司昨天與蓋洛普做的民調，領先張善政3個百分點，鄭運鵬指出，「這份民調與之前其他媒體公布的，與之前鄭文燦市長掌握的民調其實趨勢上與差距都差不多，我相信在選舉進程上面，過去1個半月我們努力成績的確獲得市民朋友的認同」。

鄭運鵬認為，中廣的民調也做了全國各縣市，「因為我們是最晚出發的候選人團隊，但我們的成績很顯然有獲得認同，雖然我確診但我們很積極的安排包含分身與政策發表，不會因為候選人確診停下腳步，我們的競選總部，包括團隊與市議員參選人大家都很努力，希望透過線上方式，繼續把樣的節奏掌握住，可以繼續擴大領先的差距，我參選第一天就告訴大家，我不是來逆轉的，我是來跨大領先差距的，相信很快就能達到大家預期的結果」。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天透過直播發表教育政策，與接受媒體線上提問。（圖／鄭運鵬競辦提供）

另一方面，前台北市長郝龍斌認為，張善政民調落後原因是地方整合不利，與參選方式不符合國民黨預期，對此，鄭運鵬認為，郝龍斌先生的觀察是國民黨內部的，「但你可以看到國民黨對於每個民調都有不同的反應，有時民調狀況如他們預期，就說是民進黨整合不好，現在民調出來是這樣的結果他們也會反省自己，我認為大家會檢討自己整合狀況或選舉節奏，都是值得肯定的事情，不要像以前一樣，落後都是怪別人怪民調，大家願意面對自己的問題用正面的方式來競爭，我覺得都是值得肯定的事情」。

此外，這份民調顯示出張善政在青年支持度落後？鄭運鵬強調：「每份民調我都有說過，不管在年齡層的交叉分析，或是區域的交叉分析，都一定會有樣本數上的落差，這必須要以科學來看，我不會因為說某個民調裡面哪一個交叉分析，年齡也好、區域也好、性別也好，我們領先就因此自滿，或是落後我就因此焦慮，我認為不需要這樣，這都是長期的信任與努力的結果。」

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