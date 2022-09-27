快訊／口罩令最快11月解除？　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/27）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮官王必勝日前談到口罩禁令解除的相關時間，一直強調會晚一些，衛福部長薛瑞元則表示，建議冬天之前持續維持，不過王必勝接受週刊專訪時卻鬆口，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會先檢討戴口罩的方式，相關情況預期記者會中說明。

邊境準備解封，各界也關心口罩禁令何時可解除，口罩禁令一直受到民眾關注，王必勝日前於廣播節目專訪時透露會在0+7上路後進行鬆綁，邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴」。

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但被問及相關時程，王必勝則回應，放寬口罩最主要條件還是疫情要趨緩，因為預估這波疫情後，會進入社區低度流行狀態，且可能會持續到年底。另也強調，如果要解封，也不會一次性全部不用戴，會分階段穩健開放。

目前國人確診，確診者本身需要進行7+7居家照護與自主健康管理，確診者密切接觸者則是3+4居家隔離與自主防疫或者符合特定條件可0+7。王必勝於專訪中也談到，居家隔離跟居家檢疫規範單軌化，都拉齊變成0+7，至於國人確診「7+7」，會先針對後7天的自主健康管理部分進行討論，可能會改成自主健康監測，或再進一步變成7+0，即7天隔離完就能恢復正常。