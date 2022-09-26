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宣布「0+7」沒被事先告知！防疫旅館：即刻轉回也要1個月↑

▲路境行旅雙人房最低只要980元起,谷墨商旅。（圖／小鹿文娛提供）

▲「0+7」計畫預計10月13日啟用，意味回台後免到防疫旅館隔離，2.4萬間防疫旅館屆時將退場。（圖／小鹿文娛提供）

記者彭懷玉／台北報導

台灣預計10月13日啟用入境「0+7」計畫，回台後免到防疫旅館隔離，意味2.4萬間防疫旅館屆時將退場。業者感嘆表示，「沒有辦法慢慢撤退，而是要即刻動身了。」另也有其他防疫旅館於本月24日就轉回一般旅館，推出每晚3,988元起的限量專案，並預計於11月後開放館內餐廳及酒吧設施，迎接國內外旅客。

疫情期間，小鹿文娛旗下有六家防疫旅館，直言「政府未事先告知，我們也跟消費者同一時間才收到訊息。」

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小鹿文娛指出，因為這次的政策跟以往不太一樣的是，對一般出入境的國人與旅客已經沒有防疫旅館的限制，所以「業者們沒有辦法慢慢的撤退，而是要即刻動身了。」

▲小鹿文娛集團旗下目前共有5間防疫旅館。（圖／小鹿文娛提供）

▲旗下有六間防疫旅館的業者指出「最快要到11月初才能轉成一般旅館」。（圖／小鹿文娛提供）

業者指出，需要提前規劃的事情很多，光是現場準備的時間就要將近兩個月，所以要轉回一般旅館，即便很有經驗，評估也是至少要花一個月以上的時間，依照時程來看，最快要到11月初才能轉成一般旅館，所以也期待政府能放寬條件，讓防疫旅館能更順利地無縫接軌。

至於悠遊國旅補助部分，交通部觀光局承諾可協助業者媒合人力重新招募，並將悠遊國旅補助持續到12月15日，業者直言，從疫情爆發至今，「人力」一直都是很大的問題，因為多數人對病毒還是有點戒慎恐懼，所以尋求人力並不容易，對於政府會協助媒合人力，則表示樂觀其成。

▲賦樂旅居都會客房。（圖／賦樂旅居提供）

▲賦樂旅居都會客房。（示意圖／賦樂旅居提供）

另外，早在日前透露消息將轉為一般旅館的「賦樂旅居」，已於9月12日結束階段性任務，並於9月24日起正式回歸一般旅館型態，為了迎接喜愛賦樂旅居的旅客，特別於官網推出每晚3,988元起限量的「日常真好住房專案」，假日不加價，豪華客房連續入住2晚只要7,988元。

▲「賦樂旅居」是華泰集團旗下的飯店,即日起暫不接受訂房和訂位。（圖／翻攝自賦樂旅居粉專）

▲賦樂旅居今（26日）也表示，第二階段預計於11月後開放館內餐廳及酒吧設施。（圖／賦樂旅居提供）

賦樂旅居今（26日）也表示，第二階段預計於11月後開放館內餐廳及酒吧設施，服務所有國內外旅客。

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