旅客入境指引行政院明討論後公布　羅一鈞：不會比照香港實施0+3

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣將於9/29和10/13分階段放寬邊境管制，指揮中心指揮官王必勝表示，日前已和民航局討論包括防疫車隊、防疫旅館退場和機場人數等議題，初步已有決議，明天和行政院開會討論後會公佈最新旅客入境指引。而香港從今（26日）起開始實施0+3，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前不會比照實施。

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▲桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

台灣朝向與疫情共存，同時開始逐步解封邊境，努力回歸正常生活，許多業者關心的防疫旅館退場、防疫車隊與機場人數上限，王必勝表示已和民航局有初步決議，回去整理後明天會再和行政院開會，應該會有一些比較具體的決定。

▲香港0+3做法。（圖／指揮中心提供）

而外界質疑香港開始實施0+3「走得比台灣還前面」，羅一鈞解釋，雖然實施0+3但後面還有4天自主防疫過程。他指出，香港做法是天天快篩，在第0天、第2天、第4天和第6天總共要做4次PCR，陰性就可以外出，前三天可以外出上班上學，但不可進到餐廳、酒吧、賣場等人潮擁擠的場所，比台灣未來實施0+7可以到餐廳用餐更嚴格。

羅一鈞也表示，如果要跟進香港0+3，事實上會更嚴格，目前沒有這樣的打算。而王必勝則補充，目前各國都在做邊境解封，有0+3、0+7等作法，但不一定數字比較少就比較輕鬆，還是要看自主防疫的實際內容才能知道別人怎麼做，目前仍為朝既定規劃的方向執行。