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快篩怎麼篩更準？　研究：「這2處一起戳」敏感度激增到98.4%

▲快篩陽性即確診自今（26）日起上路。（圖／記者吳康瑋攝）

▲研究發現，快篩提高陽性敏感度的方式是，鼻腔及咽喉同時測試。（示意圖／記者吳康瑋攝）

記者張乃文／綜合報導

自從家用快篩引進台灣後，目前確診新冠病毒的方式也以「快篩陽性」經由醫事人員判定為大宗。不過，快篩準確度從80%至97%不等，即便已經接近100%，卻仍有機率是偽陰性或偽陽性。醫師則分享國外研究，「同時使用戳鼻腔+咽喉的快篩方式，不只增加了陽性敏感度、也提升了Omicron病毒無症狀感染者的陽性確診。」

國門即將開放，不過國內疫情近日進入高原期，傳播力略高的BA.5也悄悄成為主流病毒株。防範病毒繼續擴散，及早發現顯得更為重要，重症科醫師黃軒提到，加拿大在8月時曾針對Omicron的無症狀感染者以「3種方式」進行快篩，包括「鼻腔、咽喉及同時戳鼻腔+咽喉」，觀察哪種方式可提高陽性率。

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▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲單獨戳鼻腔或咽喉，陽性率為64.5%，但兩處同時測試，可增加至88.7%。（示意圖／記者屠惠剛攝）

研究發現，「單獨戳鼻腔或咽喉」，其快篩陽性率是64.5%；而同時「戳鼻腔+咽喉」，才能把快篩陽性率增加到88.7%。至於「敏感度」，也另外有研究指出「單獨戳鼻腔或咽喉」快篩敏感度為89.1%；但同時「戳鼻腔+咽喉」時，快篩敏感度大大提升為98.4%。

黃軒說明，研究人員認為，同時使用戳鼻腔+咽喉的快篩方式，不只增加了陽性敏感度、也提升了Omicron病毒無症狀感染者的陽性確診，可以提早防疫隔離，也避免Omicron病毒的無症狀感染者到處傳播。

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