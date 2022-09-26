影／周玉蔻狂譙「柯文哲撒旦魔鬼」20分鐘一次看：殭屍病毒、痞子流氓

記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻26日火力四射，上午於節目訪問民進黨新竹市長參選人沈慧虹結束後，接受媒體訪問時，狂轟台北市長柯文哲、民眾黨將近20分鐘之久，多次痛批柯文哲是撒旦魔鬼、殭屍病毒、粗暴的痞子流氓等。

周玉蔻受訪時表示，沈慧虹支持周玉蔻很正義光明，沈慧虹是優秀的市長候選人，周玉蔻媒體工作者，這不叫出征，這叫加持。她說，支持沈慧虹就是支持周玉蔻，支持沈慧虹就是支持總統蔡英文，「蔡英文是我喜歡的總統，支持沈慧虹就是支持蔡英文」。

周玉蔻說，網路上那些帶風向、低級幼稚、沒有智商的說法可以停止了，她有50年工作經驗的媒體工作者，在媒體上報導優秀表現絕對值得大家支持，她對於沈慧虹的支持，是相對於民眾黨新竹市長參選人高虹安，沈慧虹是認真厚道的，今天被前台北市副市長黃珊珊背叛，黃珊珊對她無情都沒有口出惡言，「這人比周玉蔻還優秀！」

周玉蔻表示，網路上那些柯文哲的殭屍病毒、蟑螂小朋友，幹的根本不入流，跟她自己近50工作經驗的周玉蔻打口水戰，才沒時間理會，有時間就用DDT就一舉消滅，「不必了，投給柯文哲就是投給魔鬼，投給民眾黨候選人就是投給撒旦」。

「投給黃珊珊就是投給惡魔，投給高虹安就是投給撒旦，就是投給殭屍病毒柯文哲」。周玉蔻說，大家繼續這樣講下去有意義嗎？這些媒體在這些沒有意義文字上，欺負厚道的候選人，像是沈慧虹跟陳時中。

周玉蔻警告柯文哲，那些小黨羽、病毒，支持民眾黨候選人都是支持殭屍病毒柯文哲，柯文哲是魔鬼撒旦，是粗暴的痞子流氓。她說，沈慧虹不會講這些話，被黃珊珊欺負成這樣，竟然口不出惡言，實在太敬佩。

周玉蔻表示，陳時中被大家欺負成這樣，柯文哲團隊營造那些下三濫東西，黃珊珊團隊的翟本喬還用A片來形容，看到這些不入流作法，「以為打得敗我？我光明正大，我沒有對不起任何一人，我打拼民主轉型正義，柯文哲還在地下室，你當台北市長我還付出努力，不要欺負這些人，我沒有黨派之分，我是嚴厲媒體負責人」。

周玉蔻說，沈慧虹、陳時中這兩人，以她的經驗顯示，因為他們對手有民眾黨候選人，所以民眾黨殭屍病毒就無理、不入流、低級攻擊，「柯文哲你的下流去對付民進黨厚道的人可以，但你對付周玉蔻，兵來將擋，刀子進刀子出，柯文哲我不消滅你在台灣政壇，我不姓周」。

周玉蔻特別強調，柯氏病毒說陳時中跟周玉蔻的一大堆影片，柯文哲繼續這樣下去，不千刀萬剮把他趕出政壇，她就不姓周。

▼資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



對於跟陳時中有沒有私交？周玉蔻表示，這也是民眾黨的殭屍病毒帶的風向，媒體傻小孩跟著被帶風向。她向一旁的女記者說，「好傻呀妹妹，我22歲當記者到今天，你們為何要被帶風向，被民眾黨那些蟑螂病毒牽著鼻子走，為何不分析陳時中說的話？」

周玉蔻表示，她跟陳時中沒有私交，他們都是在公開場合，沒有私下一起吃飯，任何政治人物都沒有私交，柯文哲2014年選舉時候，有上過她的電台節目，那時候自由時報登三版頭條，柯文哲半夜三更拍馬屁、趨炎附勢，寫line訊息給她。

周玉蔻透露，柯文哲當時不會當候選人還要她教，柯文哲還到辦公室去，特別教他教了一個小時，「這沒良心的，比病毒還可怕，我們那時候支持你，聽我講台北市政一小時之後跟我說，『原來你不是花瓶』。」

周玉蔻表示，當時覺得柯文哲對於社會理解淺薄，至少比「連家」買辦還要好，所以繼續支持他，他還請吃過便當，陳時中沒有請吃過便當，但敬佩他，「我愛他像我愛蔡英文、賴清德一樣，不行嗎？」

「陳時中對台灣貢獻這麼大，這麼正派，結果你們用下三濫手法挑撥他跟單身女性媒體工作者，道不道德啊？」周玉蔻表示，翟本喬還好意思嗎？講那些粗暴污穢的話，不要欺負民進黨政治人物，外省族群黃珊珊、王鴻薇、吳子嘉這些太保流氓，自己在眷村外面長大她會不了解嗎？

周玉蔻指出，所有政壇傢伙哪個沒有拍她馬屁過，哪個人沒有被提拔過。她警告，那些網路上或者政論節目對她批評的，都不會放過，「王鴻薇吃軟飯老公什麼時候出來，郭正亮小心召妓錄影帶外流，吳子嘉太醜懶得理你，費鴻泰跟趙少康兩人翻臉在電台下面嚇得雙腿發抖，是怎麼拜託我幫忙的，賴士葆落選後找我做董事幫你復出江山，藍營哪個人不是經過我媒體高尚成果起家」？

周玉蔻說，馬英九整容這麼醜還好意思出來見人，當年上過她的節目多少次，訪問至少20次，「訪問你就是高尚，訪問別人就要被開除，你眼睛這麼醜，你心臟跟腦袋都忘了嗎？」

至於蔣萬安，周玉蔻表示，他姓蔣是騙來的，他的祖父姓郭，蔣孝嚴是偷來的，「我說你騙來的，我說你叫郭萬安，不要把我跟政治人物牽扯在一起，男生跟女生討論我都接受，但被你弄成不堪私情時候，已經超越道德底線」。

最後，周玉蔻再次把矛頭指向柯文哲。她說，台北被柯文哲搞得污穢、粗魯、下流，連強姦都講得出來的柯文哲還好意思出來，「我不好意思跟年輕記者說教，你們要有征討邪惡的正義力量，出錯就道歉修正，我今天工作快要 50年，每天早上起來做專業主持人，我哪裡對不起台灣社會，投給柯文哲團隊就是投給魔鬼，給你臉不要臉的民眾黨」。