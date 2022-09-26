被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

記者邱晟軒／綜合報導

前中國小姐張淑娟不滿遭媒體人周玉蔻指控她涉緋聞，今（26日）赴北檢按鈴控告，更聲淚俱下痛批周玉蔻霸凌一個沒有麥克風聲音的人，所以決心告到底。對此，名嘴黃暐瀚直言，聽到張淑娟提到「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪」一席話，讓他相當心痛，更預言這起事件將重創陳時中選情。

張淑娟今天前往北檢正式提吿周玉蔻，並崩潰淚訴她的感受。張淑娟表示，自己在家想輕生許多天，沒有辦法吃、也沒有辦法睡。張淑娟痛批周玉蔻，妳沒有經過當事人把人家照片這樣一直消費、一直消費、一直消費，含沙射影，妳還指名道姓，「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪」。

張淑娟認為周玉蔻的指控，是天上掉下來一個大石頭整個砸毀一個女生的清白，「我很高興我活在中華民國，我跟你講如果在古代我應該投井自殺死掉了！而且含冤莫白，我沒有臉去見我爸爸媽媽。」

▲張淑娟今提告周玉蔻，現場聲淚俱下。（圖／記者屠惠剛攝）

黃暐瀚今下午在直播節目上表示，面對周玉蔻有龐大的媒體資源，無的放矢，張淑娟被逼到了牆角，被逼到無法入睡，被逼到甚至想要輕生，台灣的民主政治到底是出了什麼問題？他更被張淑娟淚喊「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪」這句話所觸動，所以呼籲每個人都應該要力挺張淑娟，「如果這個時候不挺，什麼時候才要挺？」

針對周玉蔻最近狂開地圖砲，窮追猛打蔣萬安身世，陳時中的選情是否會被影響？黃暐瀚直言「陳時中慘了，他現在真的慘了，他已經慘到底，我都不好意思講了，根本已經輸了，看不到贏的可能」。黃暐瀚認為，台北市的選民大多數不喜歡周玉蔻這次的行為，所以陳時中和周玉蔻連結在一起，就已經輸了。

黃暐瀚分析，民進黨在台北市原本就沒有過半，如今一個沒有選舉過的陳時中卻不斷連結、連結、連結、連結，只上周玉蔻一個人的節目，事後卻又說和周玉蔻不太熟，誰會相信？

他認為，陳時中並沒有努力開拓票源、沒有努力說服大家把票投給他，而且還和一個極度爭議的媒體人「完全連結」，以往選戰根本不曾有過這種情況。

黃暐瀚指出，當喜歡周玉蔻的人，碰巧又和會投給陳時中的綠營基本盤互相重疊，這種結果會讓陳時中無法取得35%以外的票，更會讓那些人無法投票給你，甚至討厭你，即使陳時中有可能35%全拿到手，但這個35%無法讓他在台北市勝選。

不過，黃暐瀚也給出建議，陳時中若想要就此止血，最簡單的方式就是嚴厲譴責周玉蔻對張淑娟的指控是不對的，沒有證據怎麼可以毀人名節，宣布未來不再上周玉蔻的節目，而且還要向張淑娟加油，並支持她的提告動作，如此一來，陳時中就可以和這件事適度切割。

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